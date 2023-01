Hijos de García Luna figuran en red de empresas acusadas de lavado de dinero

Genaro y Luna Sofía García Pereyra, hijos de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública Federal de México, no sólo han dado soporte emocional a su padre en las audiencias en la Corte de Distrito Este de Nueva York donde el ex jefe policiaco mexicano ha sido presentado con uniforme de presidiario, acusado de narcotráfico y de haber recibido al menos 56 millones de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa, y del Cartel de los Beltrán Leyva. También se han involucrado en la red de empresas acusadas de lavar dinero en Estados Unidos y de triangular la compra de propiedades millonarias.

Genaro y Luna Sofía García Pereyra, mayores de edad- procreados por García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra-, crearon el 28 de marzo de 2021 en Miami, Florida, la empresa Blue Motion of Aventura LLC, cuando su padre ya estaba encarcelado en Estados Unidos luego de su arresto ocurrido en diciembre de 2019, en Texas. Así consta en documentos que descubrí en la División de Corporaciones del Estado de Florida.

Según esos registros oficiales, Blue Motion of Aventura, cuyos integrantes oficialmente son los hijos del ex secretario de estado mexicano, tiene su sede de operaciones en 5600 SW 135 Ave, Suite 106-R en Miami, la misma dirección en la que operan otras 4 empresas: Delta Integrator LLC, GL & Associates Consulting LLC- también conocida como GLAC Security Consulting -, Restaurants & Beverage Operator Los Cedros LLC y 274 SIGB LLC, relacionadas con la compra de propiedades adquiridas por el ex secretario de Estado mexicano en Florida con dinero de origen ilegal según el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México.

A través de estas empresas, García Luna y su esposa Linda Cristina, directa o trianguladamente, adquirieron al menos 8 propiedades y bienes con un valor de al menos 10 millones de dólares, incluyendo una residencia de 3,5 millones de dólares, en Golden Beach, un yate de lujo, y seis departamentos.

Además, Blue Motion of Aventura tiene en común con las otras empresas a Gabriel Díaz Sarmiento, pieza clave en la red creada por García Luna y su esposa para la compra de propiedades y bienes. Díaz Sarmiento ha sido el responsable de registrar todas esas empresas y/o ha fungido como gerente.

En diciembre pasado, funcionarios del gobierno de Estados Unidos comentaron de manera extraoficial que García Luna probablemente iba firmar un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Nueva York para "salvar a su hijo”.

El hallazgo de Blue Motion of Aventura se hace a unos días de que comience el juicio contra García Luna. Está programado para el 9 de enero por la Corte de Distrito Este de Nueva York, cuando comenzará la selección del jurado. El ex jefe policiaco es acusado de formar parte de una empresa criminal continuada desde el 2001 hasta el 2019, cuando fue detenido en Texas.

El Departamento de Justicia afirma que el ex jefe policiaco protegió al Cartel de Sinaloa y es responsable del tráfico ilegal a Estados Unidos de, al menos, 52 toneladas de cocaína. El tráfico de la droga se hizo entre el año 2002, cuando era titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en el sexenio del presidente Vicente Fox, hasta el 2008, cuando era Secretario de Seguridad Pública Federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón.

Además, la Fiscalía de Nueva York lo acusa de haber obtenido beneficios económicos de esa actividad ilegal que siguió disfrutando durante lustros. Parte de esos beneficios económicos habrían sido usados para adquirir las lujosas propiedades en Miami.

La investigación

Desde 2006 comencé a indagar sobre el involucramiento de García Luna y su equipo más cercano con la delincuencia organizada. Descubrí que cuando era titular de la SSP adquirió en México propiedades valuadas en decenas de millones de pesos que no podía justificar con su salario de servidor público, ni con los modestos ingresos que tenía un pequeño café propiedad de su esposa Linda Cristina Pereyra.

Mi investigación llegó a su clímax en 2010 cuando publiqué el libro Los Señores del Narco. Las revelaciones sobre los vínculos entre García Luna y La Federación, conformada por el Cartel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, provocó que el entonces hombre más poderoso del gobierno de Calderón ordenara mi muerte.

En noviembre de 2012 revelé que García Luna había creado una empresa en Miami y que se estaba mudando a esa ciudad de Florida. Desde al menos 2013 las autoridades del gobierno de Estados Unidos como la DEA y el ICE comenzaron a investigar las actividades económicas de García Luna en ese país, la constitución de empresas y la adquisición de propiedades.

La vida de lujo de los juniors de García Luna

Los primeros años de vida de Genaro y Luna Sofía García Pereyra habitaron junto con sus padres en una sencilla casa en una colonia de clase media baja en la delegación Xochimilco, que correspondía al salario de un funcionario público del rango de García Luna, quien provenía de una familia de bajos recursos económicos.

En 2007 el estatus económico de los juniors cambió radicalmente. El jefe policiaco compró una lujosa residencia en el exclusivo fraccionamiento Jardines en la Montaña, y en 2009 se mudaron a una segunda propiedad ubicada aún más lujosa en el mismo fraccionamiento en la calle Monte Funiar. La nueva casa tenía con un valor de al menos un millón de dólares.

Simultáneamente, los hijos de García Luna tuvieron una lujosa casa de fin de semana en Morelos. Pero todos esos lujos eran pagados con dinero de procedencia ilícita, según las autoridades. Los ingresos declarados por el funcionario en su declaración patrimonial y fiscal no justificaban la posesión simultánea de dichas propiedades.

El expresidente Felipe Calderón (der.) no ha explicado las irragularidades de García Luna (izq.) durante su gobierno

Cuando García Luna se mudó con su familia a Miami, llegó a vivir en una lujosa mansión de 3,5 millones de dólares en Golden Beach. La Fiscalía de NY descubrió que el ex secretario de estado compró dicha residencia a través de la empresa 274 SIGB LLC, creada por Gabriel Díaz Sarmiento, la cual tenía como dirección oficial 5600 SW 135 Ave, Suite 106-R en Miami, FL 33183, la misma dirección que Blue Motion of Aventura.

García Luna mintió al gobierno de Estados Unidos y dijo que la propiedad no era suya, pero la Fiscalía de NY encontró que los hijos de García Luna participaron en la selección de la lujosa casa antes de comprarla y cuando se vendió el dinero llegó a manos de García Luna.

La misma operación descubrieron con un yate valuado en mas de 700 mil dólares que estaba anclado en el muelle privado de la residencia y que sus hijos disfrutaban al máximo.

Cuando se mudaron a Miami, Genaro y Luna Sofía García Pereyra fueron inscritos en la costosa escuela privada Miami Country Day, donde la colegiatura era de más de 70 mil dólares anuales. De acuerdo a la Fiscalía de NY las colegiaturas eran pagadas por otras personas y empresas, en un esquema de triangulación para ocultar el verdadero origen del dinero.

Blue Motion of Aventura

La empresa de los hijos de García Luna fue creada en marzo de 2021 por Gabriel Díaz Sarmiento, el mismo agente responsable de las empresas relacionadas con las operaciones fachada de García Luna. En el acta constitutiva, Genaro y Luna Sofia aparecen como miembros autorizados.

Anabel Hernández, periodista mexicana y autora de esta columna

Las oficinas centrales de Blue Motion of Aventura están ubicadas en 5600 SW 135 Ave, Suite 106-R en Miami, FL Miami. Es la misma dirección donde opera Delta Integrator, fundada por su madre Linda Cristina en 2013 con la cual en 2018 compró 5 propiedades en Miami por más de 3,8 millones de dólares. En agosto de 2021, estando García Luna en prisión, Delta Integrator vendió uno de los departamentos por 550 mil dólares. La transacción fue hecha por Díaz Sarmiento.

Esa misma dirección donde opera Blue Motion of Aventura es la sede oficial de la empresa GL & Associates Consulting, creada por Genaro García Luna en 2012, cuyo nombre comercial es GLAC Security Consulting. El gerente de la empresa también es Díaz Sarmiento y un miembro autorizado es Delta Integrator.

Genaro García Pereyra, hijo del funcionario acusado de narcotráfico, en su currículum público señala que trabajo en GLAC del 2017 a 2019. GL & Associates (GLAC) en 2018 compró la propiedad ubicada en 2980 NE 207 St, Aventura, Florida, Unidad 507 por 1,2 millones de dólares. Dicho inmueble fue vendido en 2021 en mayo de 2021 por 1,05 millones de dólares, la transacción fue hecha por Díaz Sarmiento de acuerdo a los documentos oficiales. La misma dirección donde opera Blue Motion of Aventura, es la oficina para recibir correo postal de Restaurant & Beverage Operator Los Cedros, la primera empresa fundada por la familia de García Luna en 2011.

En septiembre de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de Mexico inició un litigio civil contra Garcia Luna, su esposa, las empresas Delta Integrator, GL & Associates, GLAC Security Consulting, Restaurant & Beverage Operator Los Cedros, los empresarios Weinberg, y al menos 35 personas y empresas a quienes el gobierno de México acusa de haber sido parte de una red para lavar dinero ilegal de García Luna.

La Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de México descubrió que GLAC, la empresa en la que trabajó el hijo de García Luna, recibió transferencias trianguladas desde Panamá por 4,2 millones de pesos en 2016, y 31,3 millones de pesos del gobierno de la Ciudad de México en 2017. El gobierno de Estados Unidos también acusa que García Luna usó un esquema de empresas para usar y ocultar recursos.