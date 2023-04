Hijo de portavoz del Kremlin, condecorado por Wagner

Nikolai, el hijo mayor del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, es miembro de la compañía de mercenarios Grupo Wagner, y como combatiente fue distinguido con una medalla Al Valor, según reveló él mismo en una entrevista publicada en Telegram este lunes (24.04.2023).

"Fue iniciativa mía. Fue absolutamente mi decisión", aseguró Nikolei, de 33 años, sobre su enrolamiento en el grupo Wagner. Cuando todo comenzó, explicó, no había mucha información, como la hay ahora, sobre los Wagner.

"Por eso tuve que dirigirme a mi padre. Le pregunté cómo podía comunicarme con ellos. Y él me ayudó", añadió Nikolai, que declaró que su admiración por los Wagner y sus "hazañas en Siria y otros lugares" le llevó a unirse a ellos.

El hijo del portavoz del Kremlin afirmó que está "locamente orgulloso de su familia Wagner", así como de todos los que participan en la campaña militar en Ucrania.

"Creo que se cumplirán todas las tareas planteadas. Estoy convencido de ello", recalcó Nikolai, que a la pregunta de si recibió alguna distinción contestó: "Sí, una medalla Al Valor".

El jefe de los Wagner, el empresario Yevgueni Prigozhin, confirmó que Peskov hijo formó parte de su compañía durante seis meses y actualmente goza de permiso. Según Prigozhin, el verano pasado el portavoz del Kremlin le pidió consejo sobre Nikolái.

"Su hijo quería marchar a la guerra, y no había forma de que desistiera. Le aconsejé que no fuera al Ministerio de Defensa, porque lo meterían en un estado mayor o lo usarían como carne de cañón", señaló el empresario en un audio publicado en el canal de Telegram de su oficina de prensa. Añadió que por ello decidió aceptarlo en los Wagner, donde fue enrolado con nombre falso.

Prigozhin indicó que Nikolái hizo un curso de tres semanas, tras lo cual fue enviado a Lugansk, en el este de Ucrania, donde fue destinado como servidor de un sistema Uragán, una lanzadera de misiles de bocas múltiples. "Nadie de la dotación de servidores sabía de quién era hijo", subrayó.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó este lunes la noticia, pero no quiso dar más detalles sobre la estancia de su hijo en las filas de los Wagner. "Fue una decisión suya, es una persona adulta. No quisiera hablar más de ello, porque no está relacionado con mi trabajo", señaló Peskov en su rueda de prensa diaria. (EFE)