Helene Fischer y Luis Fonsi se unen para un nuevo sencillo: 'Vamos a Marte'

La banda sonora de la historia reciente de Alemania

Con la motocicleta a la heladería

En las décadas de los 50 y 60, se escuchaban canciones como "Way of Life", del grupo Family Dogg. Los soldados estadounidenses trajeron sonidos de jazz y swing. En las heladerías había gramolas para que los jóvenes escucharan sus canciones favoritas. Los muchachos llevaban chaquetas estilo James Dean y peinados a lo Elvis. Para bailar, Elvis Presley, Bill Haley, Chuck Berry y Little Richard.