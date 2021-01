Heiko Maas propone prerrogativas para quienes se hayan vacunado

"A las personas vacunadas se les debe permitir ejercer sus derechos básicos de nuevo", dijo el ministro de Exteriores alemán Heiko Maas al Bild am Sonntag, según publica el semanario este domingo (17.01.2020). "Aún no se ha aclarado de forma concluyente hasta qué punto las personas vacunadas pueden infectar a otras. Lo que está claro, sin embargo, es que una persona vacunada ya no toma un respirador de nadie. Esto elimina al menos una razón central para restringir los derechos básicos", explica el ministro.

Maas también recordó los restaurantes, cines, teatros o museos actualmente cerrados. "Tienen derecho a reabrir sus negocios en algún momento, si existe la posibilidad de hacerlo. Y lo hay si cada vez más gente se vacuna. Porque una vez que solo hay gente vacunada en el restaurante o en el cine, ya no pueden ponerse en peligro unos a otros."

El Ministro del Interior Seehofer lo ve de otra manera

El gobierno alemán ha rechazado hasta ahora el restablecimiento de las libertades de los vacunados, señalando que no se sabe si pueden sin embargo infectar a otros. Actualmente, una variante del coronavirus extremadamente contagiosa se está propagando desde Gran Bretaña. El Ministro del Interior alemán Horst Seehofer (CSU) también había advertido ante una inminente división de la sociedad.

Maas, anterior ministro de Justicia, no estaba de acuerdo: "Sí, esto también dará lugar a desigualdades en un período de transición, pero mientras haya una razón objetiva para ello, es constitucionalmente justificable".

Tasa de vacunación actual, en torno al 1%

Sin embargo, solo algo más de un millón de personas en Alemania han sido vacunadas hasta ahora, lo que corresponde a más de un uno por ciento de la población. La mayoría de ellos son personas muy ancianas y necesitadas de cuidados, así como personal médico y de enfermería.

En vista de la tensa situación de la Corona en Alemania, la Canciller Angela Merkel y los presidentes de los distintos estados federales discutirán nuevas restricciones para contener la pandemia el próximo martes. Entre otras cosas, se ha estado barajando un toque de queda y la obligación de trabajar desde casa. (kna/dpa/afp)