Heiko Maas: "La mayoría silenciosa" debe "levantarse del sofá y alzar la voz"

El ministro alemán de Exteriores Heiko Maas (socialdemócrata del SPD) ha hecho un llamamiento a la lucha contra la extrema derecha en Alemania. "Debemos enfrentarnos a la extrema derecha, no podemos amilanarnos", afirma en una entrevista con el dominical Bild am Sonntag. "Tenemos que hacer frente a los neonazis y los antisemitas", insistió Maas, para quien se ha extendido una comodidad que "hay que superar". "Hay que levantarse del sofá y abrir la boca", dijo expresivamente.

Maas, haciendo también referencia a la reputación de Alemania en el mundo, pide que se tengan los ojos especialmente abiertos cuando se trate de xenofobia, extrema derecha y racismo. "Que se vuelva a ver el saludo hitleriano en nuestras calles es un daño a nuestro país", afirma. "Si los decentes se quedan callados, los racistas harán aún más ruido", se queja. "Tenemos que mostrar al mundo que nosotros, los demócratas, somos la mayoría y los racistas, una minoría".

La mayoría silenciosa

Para el ministro alemán "la mayoría silenciosa" debe finalmente dejar de serlo y "volverse ruidosa". Y no es el único que lo exige. En prácticamente todos los medios alemanes se repiten hoy (02.09.2018), tras las manifestaciones de ayer en Chemnitz, declaraciones similares. El músico de Sajonia Sebastian Krumbiegel clamaba desde la radio pública Deutschlandfunk que está convencido de que no son una minoría en la región quienes repudian el racismo: "tenemos que demostrar en las calles que todavía somos la mayoría".

Desde el mundo de la música se han levantado otras voces, como la de Bono, cantante de U2, que anoche tuvo que cancelar su concierto en Berlín al quedarse sin voz. Poco antes la había levantado contra los alborotadores de Chemnitz: "estas personas no representan ni a Europa y ni a este país", dijo el músico. En el dominical Welt am Sonntag otro cantante, Clueso, se muestra consternado: "tenemos que establecer límites claros y decir 'no' al racismo y la violencia". Para él, "la democracia es también trabajo". De hecho, el lunes se ofrecerá un concierto gratis en Chemnitz bajo el título "Nosotros somos más".

También desde el mundo del fútbol, por ejemplo, se han levantado voces. Ante las propias cámaras de DW el líder de Los Verdes, Cem Özdemir, ha llamado a la responsabilidad de las instituciones y ha recordado los brotes ultranacionalistas en los noventa. "Es importante enviar desde el comienzo una señal clara que diga 'stop'. Desgraciadamente no se ha hecho, pero ya es la hora de que el Estado Federado de Sajonia haga su trabajo", pidió Özdemir.

