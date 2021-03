¿Hay que ser negra, joven y poetisa para traducir "The Hill we Climb", de Amanda Gorman?

En la toma de posesión de Joe Biden el pasado 20 de enero, la joven poeta Amanda Gorman acaparó toda la atención. Se convirtió en un fenómeno mundial con su poema "The Hill We Climb". La editorial alemana Hoffman und Campe publicó el poema este 30 de marzo de 2021 en una edición bilingüe. En una entrevista con la revista Der Spiegel, el editor de dicha editorial, Tim Jung, explicó la gran responsabilidad que supone traducir un poema de tal "poder y belleza" y tanto impacto global.

"Es una activista que hace campaña contra el racismo, que lucha por la diversidad en la sociedad. En la editorial, pensamos en tomar un camino inusual y contratar a tres personas con diferentes conocimientos y experiencia como equipo de traductores", explicó Jung.

Controversia por los traductores

En los Países Bajos y España surgieron acaloradas controversias por la selección de traductores. A principios de marzo, Marieke Lucas Rijneveld renunció a la tarea de traducir el poema al neerlandés después de que surgieran críticas. "Estoy impactada por el alboroto que ha surgido por mi participación en la difusión del poema de Amanda Gorman", escribió Rijneveld en Twitter. Rijneveld también es poetisa y la persona más joven en ganar el International Booker Prize de novela.

Janice Deul, activista y periodista, escribió en el diario neerlandés Volkskrant: "Nada en contra de la calidad del trabajo de Rijneveld, pero ¿por qué no elegir a una autora que, exactamente como Gorman, sea una poeta joven, mujer y negra, y sin disculparse por ello?". "¿No es, en el mejor de los casos, una oportunidad desperdiciada si se contrata a Marieke Lucas Rijneveld para esta traducción? Ella es blanca, no binaria, no tiene experiencia en este campo, pero según Meulenhoff sigue siendo 'la traductora soñada'", escribió Deul. La gerente general de la editorial, Maaike le Noble, contestó en un comunicado que la editorial estaba "buscando un equipo que trabaje en conjunto para traducir lo mejor posible las palabras de Amanda y su mensaje de esperanza e inspiración".

La versión alemana es bilingüe y traducida por tres personas

¿El traductor catalán tampoco es el correcto?

A mediados de marzo, la versión en catalán del traductor Víctor Orbiols del poema de Gorman no fue aceptada por no tener éste el "perfil" adecuado para este trabajo, como escribió la agencia AFP el 10 de marzo pasado. "No cuestionaron mis habilidades, pero buscaban otro perfil que debía ser mujer, joven, activista y preferiblemente negra", dijo a la agencia de noticias francesa, y todo esto después de que Orbiols ya hubiera finalizado la traducción al catalán. Su editor recibió un mensaje de Estados Unidos. No está claro si de los agentes de Gorman o del editor original.

"Es un tema complicado que no se puede tratar a la ligera", dijo el traductor a la AFP. "Pero si no puedo traducir a alguien porque es una mujer, joven, negra, una estadounidense del siglo XXI, tampoco puedo traducir a Homero, porque no soy un griego del siglo VIII a. C. y a Shakespeare, porque no soy un inglés del siglo XVI", afirmó.

¿Y quién tradujo la versión alemana?

En Alemania, se eligió a un trío de traductores mucho antes de que surgiera la controversia en otros países. Se trata de Kübra Gümüşay, una activista y autora de 33 años; la politóloga, periodista y autora Hadija Haruna-Oelker, cuyos temas, entre otros, son la migración y el racismo; y a la traductora de poesía Uda Strätling, quien ya ha traducido al alemán obras del autor nigeriano-estadounidense Teju Cole y de la poetisa y dramaturga Claudia Rankine.

(rmr/dz)