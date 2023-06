"Hay muchos comentarios racistas contra Francia Márquez"

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, aquí en rueda de prensa en el Palacio Nariño el 24 de mayo de 2023. Imagen: Juan Pablo Pino/AFP

Condena internacional de ONG e instituciones por racismo contra Francia Márquez

Me parece extraño que solo se tengan en cuenta los dichos racistas hacia ella, y no los dichos ofensivos que miembros de su partido decían contra el expresidente Iván Duque. En esos momentos no vi a ninguna organización defender al entonces presidente, y él tampoco los denunció. Sin embargo, Francia Márquez y su partido se ofenden cuando nunca pidieron disculpas por el comportamiento de sus seguidores, al contrario, se organizaron para desprestigiar a la oposición. No tienen ninguna autoridad moral para pedir respeto. El observatorio debiera luchar contra todo tipo de discriminación, ya que al tener presente solo algunas formas de discriminación, tambien es discriminación.

Yenny Moreno, Colombia

Excelente por los organismos internacionales que le ponen un alto a los que atacan a esta valiente mujer.

Pedro Conde

En nuestro país, se le ha criticado la vida lujosa que ahora tiene, y que está lejos de la realidad económica que vivimos los colombianos. Por ejemplo, el uso del helicóptero como su medio de transporte para ir a su casa, y los viajes al exterior en compañía de amigos y su pareja. La victimización por la raza que expresa es su manera de justificar el derroche de dinero que está haciendo.

Luis Gerardo Alvear Pinzon, Colombia

Hay muchos comentarios racistas contra ella. Pero aunque los colombianos no quieran, ella es su vicepresidenta.

Darwin Félix, República Dominicana

Si bien la vicepresidenta ha recibido insultos racistas, se le ha criticado su gestión, y la manera en que está manejando su puesto público. Muchos viajes en helicóptero, y cuando se la cuestiona no da respuestas.

David Felipe Buitrago Rivera, Colombia

Una mujer camina frente a los mercenarios del grupo Wagner desplegados en Rostov. Imagen: ROMAN ROMOKHOV/AFP

Rebelión de Wagner: las horas de más temor en Rusia

Putin es un experto para engañar, y pudo haber montado esta gran cortina de humo para meter a la rebelión de Wagner en Bielorrusia.

Rolando Vera, Japón

No se hagan ilusiones. Al contrario, Putin se fortaleció.

Miguel Castellanos, Colombia

Hay muchas personas en Rusia que están en contra de Putin, debido a la represión se callan. Pero ahora hay esperanza, también dentro del círculo militar hay muchos que están en contra de Putin.

Rolando Marrero

La oposición rusa puede unirse al grupo Wagner y acabar con el régimen corrupto de Vladimir Putin.

José M. Pipe, Cuba

Aunque se veía venir, pronto, el líder del grupo pagará por esta traición.

Héctor R. Rivas

Putin no se ha debilitado, al contrario, los rusos apoyan a Putin.

Jonathan Gallego Pérz

Ahora el grupo Wagner está cerca de Kiev. Putin es muy listo.

Rubén Darío Mares Ramírez

Que termine la guerra y que Dios les de paz en sus corazones.

Erick Paredes, Guatemala

Cumbre de París: ¿primer paso hacia un nuevo sistema financiero global?

De nada sirve darle dinero a países pobres, si no hay una supervisión y control de los fondos. El dinero que no se use para lo que corresponde debe ser pagado por los gobernantes que malgastaron los fondos. También se debe supervisar a los funcionarios que otorgan los fondos.

María Barsallo, Panamá

Es un primer paso, pero ya no queda tiempo para las palabras, y se requieren acciones concretas.

Francisco De Aguilar, Panamá

Viajes extremos, como el del sumergible Titán, cada vez más populares

Mis respetos por el sufrimiento de sus familiares. No soy nadie para opinar, pero creo que deberían sacar el submarino y darle una sepultura a cada uno de los fallecidos. Soy humana y siento el dolor de esa gente

Carmen L. Flores, Estados Unidos

Viajes extremos son: caminar de un país a otro en busca de un mejor futuro, tirarse en balsa al mar, o ir en un barco junto con otros migrantes sin saber qué les espera.

Paula Largo

