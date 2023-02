Harvey Weinstein es sentenciado a 16 años por violación

El Tribunal Superior del condado de Los Ángeles condenó este jueves (23.02.2023) a 16 años de prisión al exproductor cinematográfico Harvey Weinstein, tras haber sido declarado culpable en diciembre de 2022 de tres cargos de violación, penetración sexual con un objeto y "cópula oral forzada" contra una modelo de origen italiano.

El otrora poderoso magnate de Hollywood, de 70 años, tendrá que cumplir los 16 años de sentencia después de los 20 años que aún le quedan por completar por otro caso de crímenes sexuales juzgado en Nueva York en 2020. Este jueves, Weinstein negó en el tribunal haber cometido delito alguno y pidió no ser sentenciado a "una vida en prisión".

"Mantengo que soy inocente. Nunca violé ni agredí sexualmente a esta mujer. Nunca la conocí y el hecho es que ella no me conoce. Se trata de dinero", dijo Weinstein, sentado en una silla de ruedas, de acuerdo con declaraciones difundidas por distintos medios y agencias de noticias. "Por favor no me sentencie a una vida en prisión. No lo merezco”, agregó.

Una vida destruida

La víctima, cuya identidad fue preservada, lloró en la audiencia y dijo que las acciones "egoístas y horribles" de Weinstein la dejaron "destruida, vacía y sola”, destruyendo su felicidad y la seguridad que tenía en sí misma. Entre lágrimas, agregó que "todo cambió luego de que el defendido me atacó brutalmente (…) No hay sentencia suficientemente larga para deshacer el daño”.

Rumores sobre el comportamiento abusivo del productor de "Shakespeare apasionado" y "Pulp Fiction" circularon como secreto a voces por años en Hollywood. Su poderío sólo fue desafiado en 2017, cuando fuertes acusaciones en su contra fueron publicadas en medios de comunicación y dieron paso al movimiento #MeToo contra la violencia sexual. Decenas de mujeres se lanzaron entonces a hablar sobre sus traumáticas experiencias con Weinstein.

Hasta ahora, más de 80 mujeres han acusado al exproductor de delitos sexuales y comportamiento indebido y estas sentencias contra él cierran uno de los casos más polémicos de abuso perpetrado en Hollywood.

