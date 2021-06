Harris pide a Guatemala un trabajo conjunto para que la gente "no se vaya de casa"

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, comenzó este lunes (07.06.2021) las actividades oficiales de su visita a Guatemala, en el marco de una gira -su primer viaje fuera de EE.UU. desde que asumió- que incluye a México. La jornada comenzó con una reunión de dos horas con el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, a quien pidió un trabajo conjunto para atender las causas que provocan la migración.

"Sabemos que mucha gente no se quiere ir de casa" y que lo hace porque "no pueden satisfacer sus necesidades básicas", dijo Harris. "La mayoría de la gente no quiere dejar el lugar donde creció su abuela, el lugar donde reza, el lugar donde habla su idioma y su cultura es familiar”, explicó la autoridad estadounidense, quien aseguró que la prioridad del gobierno de Joe Biden será trabajar "juntos donde podamos encontrar la posibilidad de resolver problemas de larga data".

"Hay que abordar la migración y desde esta región en particular", dijo Harris en el Palacio Nacional de la Cultura, antes de recordar los peligros a los que se exponen los migrantes en su trayecto, a merced de traficantes. "No vengan, no vengan. Estados Unidos va a seguir cumpliendo la ley y asegurando las fronteras (...) Nuestra prioridad es desalentar la migración ilícita (...) Solo se benefician los coyotes", agregó.

Programas de apoyo

Para combatir precisamente a los coyotes, Washington anunció la creación de un grupo de trabajo "Alpha" contra los traficantes de personas en México y Centroamérica. El objetivo de Harris en su viaje es llevar a cabo la promesa de Biden de generar una política migratoria más humana, a la vez que fomentar el desarrollo regional. Por ello ofreció programas de apoyo y empoderamiento para las mujeres.

Harris también confirmó la creación de una Fuerza de Tarea Anticorrupción regional, que contará con el respaldo de los Departamentos de Estado, Justicia y Tesoro y que apoyará a los fiscales de Centroamérica para seguir "la ruta del dinero", pues "la corrupción no conoce fronteras". El objetivo es que se puedan "investigar y enjuiciar casos de corrupción que tengan un nexo con Estados Unidos, Guatemala y la región en general".

