Hansi Flick: la derrota contra Japón es una "brutal decepción"

Tras la derrota 2-1 de la selección alemana de fútbol ante Japón, en el inicio del Mundial de Qatar, el seleccionador nacional Hansi Flick lamentó la falta de efectividad al aprovechar las oportunidades que tuvo su selección. "Es una brutal decepción. Tomamos la ventaja tomamos una ventaja de 1-0, justamente”, dijo Flick de ARD el miércoles. "Pero luego perdimos muchas ocasiones de gol. Y hay que reconocerlo: Japón claramente nos superó en términos de eficiencia”.

Flick también criticó el comportamiento defensivo de su equipo en situaciones cruciales. "Los errores individuales que cometimos simplemente no deben suceder", dijo. "Tenemos que trabajar mucho con los jugadores ahora. Sabemos que el regreso a casa no sewra agradable porque ahora todos tienen esta derrota en la cabeza y están molestos porque no ganamos el juego hoy."

EL(dpa, ard)