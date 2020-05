Hana Kimura: suicidio por acoso cibernético en Japón

Hana Kimura fue encontrada muerta en su departamento en las primeras horas del sábado. Tenía una bolsa de plástico sobre la cabeza y sustancias químicas venenosas flotaban en su habitación. Kimura dejó una nota disculpándose con su madre, y agregó: "Gracias por haberme dado a luz".

Conocida por su carácter alegre y su ingenuidad juvenil cuando se unió al reality show Terrace House, que ha atraído a miles de espectadores, Kimura comenzó a recibir comentarios negativos en sus redes sociales después de un enfrentamiento con un miembro masculino de la casa. El hombre accidentalmente dañó uno de los preciados trajes de lucha de Kimura cuando lo lavó, y ella reaccionó, abofeteándolo.

La reacción de algunos espectadores fue furiosa. Usuarios de Twitter y otras redes sociales le exigieron que abandonara inmediatamente el reality show y la acusaron de ser "estúpida". Más de uno sugirió que Kimura debía suicidarse.

Apoyo de celebridades

"¿Cómo pueden juzgar a las personas a las que nunca has conocido y que solo has visto en la pantalla?", dijo Ryo Tawatari, un jugador de baloncesto que abandonó el set de Terrace House a principios de este año, en una publicación dirigida a los acosadores de Kimura.

"¿Te hicieron algo directamente que no te gustó? ¿Qué sabes? ¿Eres perfecto? No conoces los pensamientos que cada individuo. No conoces sus ansiedades", agregó. "No sabes si tienen un pasado. Antes de hablar sobre la vida de otras personas, vive tu propia vida".

Reina Triendl, presentadora del programa, agregó en una publicación de Instagram: "Me pregunto si es posible que todos nosotros, tanto en el mundo real como en las redes, ayudemos a crear un mundo más amable y más amoroso en el que no lastimemos o dañemos a otros, incluso sin darnos cuenta ".

Otros participantes en el programa también parecen haber sido blanco de ataques similares en línea. Por ejemplo, Emika Mizukoshi denunció en Instagram que también había sido acosada.

"Cuando salí de Terrace House, también me dolió la calumnia", escribió. "Mucha gente escribió 'Muere' o 'Vete' o 'No vayas a la televisión si no puedes manejarlo'. Pero incluso las personas que trabajan en el centro de atención somos humanos ".

Makoto Watanabe, profesor de medios y comunicaciones en la Universidad de Hokkaido Bunkyo, dijo que las personas que en el anonimato de las redes sociales "están frustradas de que ellos mismos hayan sido excluidos de este tipo de oportunidades, están celosos y solo buscan un oportunidad de atacar a alguien ".

La ferocidad de los ataques contra Kimura fue una sorpresa, admitió Watanabe, al igual que la gran cantidad de personas que se unieron.

Nuevos niveles de intolerancia

"Tengo la impresión de que estamos viendo una nueva tendencia de intolerancia hacia la diversidad, lo que significa que cualquiera que sea 'diferente' puede convertirse rápidamente en un objetivo", dijo a DW. "Lamentablemente, se podría argumentar que nuestra sociedad simplemente no está lista o no es capaz de lidiar con la tecnología que tenemos ahora, y demasiadas personas no comprenden las consecuencias de lo que están haciendo".

Kyle Cleveland, profesor de cultura japonesa en el campus de Tokio de la Universidad de Temple, también admite estar sorprendido por la furia de los ataques contra Kimura.

"Incluso en una sociedad que tiene fama de ser respetuosa y de valorar la educación y los principios, hay personas que se desatan en Internet y se han vuelto totalmente desenfrenadas", dijo. "No hay sentido de responsabilidad, y las personas se sienten libres de ser tan beligerantes como quieran."

El acoso cibernético no es exclusivo de Japón. Cleveland recuerda el caso de Corea del Sur, donde donde la estrella del K-pop, Sulli, se suicidó en octubre, seguida al mes siguiente por el cantante Goo Hara. Ambos suicidios fueron atribuidos, al menos en parte, al abuso cibernético y al trolleo.

Vigilancia permanente

"Para mí, Kimura parecía bastante vulnerable psicológicamente, y eso habría empeorado por la conducta de los fanáticos. Es casi como si estas personas vivieran en un estado de vigilancia permanente", dijo.

Watanabe cree que, si algo positivo se puede sacar de la muerte de una mujer joven bajo la presión de críticos sin rostro, es que al menos Japón ahora está discutiendo sobre el suicidio.

"Con demasiada frecuencia vemos casos en los periódicos sobre escolares que se suicidan porque están siendo acosados ​​a través de las redes sociales", dijo. "Ahora los programas de televisión están hablando de Kimura, de lo que tuvo que soportar, y existe esta nueva conciencia de la intimidación y el suicidio.

"Tal vez esta conversación hará que las personas sean más conscientes del impacto que pueden tener sus palabras".

