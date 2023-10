Halloween en el castillo de Frankenstein

Monstruos, brujas, terror: Cada año el castillo de Frankenstein acoge una de las mayores fiestas de Halloween de Alemania. ¿Listos para enfrentarse a sus miedos? Meggin Leigh, reportera de Euromaxx, lo está.

Esther Abrami: violinista y estrella en redes sociales

La intérprete de éxito internacional Esther Abrami acerca la música clásica a un público joven a través de sus redes sociales. La francesa cuelga vídeos sobre su vida cotidiana como violinista.

Viaje por Alemania: el oeste del país

Las regiones de Alemania son diversas y repletas de peculiaridades. La reportera de Euromaxx Rachel Stewart quiere descubrirlas en un viaje en cuatro partes por el país. Esta vez se dirige a la parte más occidental.

El yogur búlgaro, fuente de juventud

¿Cuál es el secreto de una larga vida? Si se pregunta a los habitantes del pueblo búlgaro de Momchilovtsi, es el yogur. Su tradicional producto lácteo es el elixir de la vida. ¿Qué hay de cierto en el mito?

¿Es Copenhague realmente genial?

Copenhague, la capital danesa, es muy popular entre los jóvenes viajeros y en las redes sociales, pero ¿cumple la capital danesa las expectativas creadas en las redes sociales?

