Hallan escultura antigua del dios Hermes en Grecia

Trabajadores de mantenimiento urbano encontraron una escultura de la cabeza del dios antiguo Hermes, a solo 1,3 metros debajo del pavimento, en la concurrida zona peatonal de la calle Aiolos de Atenas. El hallazgo fue dado a conocer el sábado pasado, cuando el alcalde Kostas Bakoiannis publicó una foto de la pieza en su página de Facebook.

Los hallazgos antiguos en el centro de Atenas son frecuentes, dijo el arqueólogo griego Elsi Spathari a DW.

Spathari, que durante años participó en excavaciones en las calles de Atenas, dijo que incluso hoy se descubren cabezas grandes y pequeñas, estatuas, jarrones o tumbas, a menudo a una profundidad de solo 35 centímetros. "Pero un hallazgo tan importante como la cabeza de Hermes no se ha hecho recientemente".

El hallazgo fue anunciado por el alcalde de Atenas

Posible sensación arqueológica

Los arqueólogos están examinando actualmente la cabeza en busca de indicios de que fuera hecha por algún conocido escultor antiguo, lo que podría ser una sensación. Spathari, que ha escrito varios libros sobre la antigüedad, se abstuvo de especular. "Es demasiado pronto para sacar conclusiones, pero esta cabeza sí tiene similitudes con una importante pieza exhibida en el Museo Benaki en Atenas", dijo. La cabeza encontrada el sábado tendría gran valor arqueológico si hubiera sido hecha en el taller de algún escultor conocido en aquella época.

Según una primera valoración de los expertos, la cabeza del dios griego solía descansar sobre una columna cuadrada que, en la antigua Grecia, se colocaba en los cruceros: cumplía la función de un letrero actual, ya que las calles no tenían nombre en ese momento. La cabeza de mármol "representa al dios Hermes en una edad madura y es una obra de arte original que data de finales del siglo IV a. C. o principios del siglo III a. C.", dijo el Ministerio de Cultura griego en un comunicado.

El dios de los comerciantes

En la mitología griega, el mensajero alado Hermes era el santo patrón de los viajeros y comerciantes. No sería una sorpresa que una columna coronada por un busto de Hermes hubiera estado en un cruce de caminos cerca de lo que fue el centro comercial hace unos 2.500 años en lo que hoy es el centro histórico de la ciudad.

"Durante la cristianización de Grecia, las estelas, cabezas o estatuas de deidades antiguas se utilizaron a menudo como materiales de construcción para trabajos de mantenimiento en las calles", dice Spathari.

Hasta la fecha, han sido realizados unos 50.000 hallazgos arqueológicos bajo la ciudad de Atenas, entre estatuas, pisos de mosaico, urnas, vasijas y herramientas cotidianas.