Hallan en Inglaterra la gran huella de un dinosaurio carnívoro

Un grupo de paleontólogos ha descubierto la enorme huella de un dinosaurio terópodo carnívoro que habitó en el período Jurásico en la costa de Yorkshire, al noreste de Inglaterra, según se detalla en una investigación publicada el miércoles (15.02.2023) por la revista Proceedings of the Yorkshire Geological Society.

Según los primeros análisis, el ejemplar, presumiblemente un megalosaurio, habría estampado su huella de casi un metro de largo justo en el momento en que se encontraba tomando un descanso.

La importancia de las huellas de dinosaurios

Las huellas de dinosaurios tienen un importante valor para los científicos, pues con ellas se puede comprender y estudiar el comportamiento que este tipo de animales prehistóricos habría tenido.

"El fósil proporciona información sobre el comportamiento de este individuo de hace unos 166 millones de años", afirmó el coautor del estudio Dean Lomax.

"Los rasgos de la huella pueden sugerir incluso que este gran depredador se agachaba antes de levantarse. Es divertido pensar que este dinosaurio bien podría haber estado paseando por una fangosa llanura costera durante una perezosa tarde de domingo en el Jurásico", añadió.

La huella fue hallada por una arqueóloga

La enorme huella fue encontrada por la arqueóloga Marie Woods en abril de 2021 en un lugar reconocido por el recurrente hallazgo de fósiles y huellas de dinosaurios.

"No podía creer lo que estaba viendo, tuve que hacer una doble toma. He visto algunas huellas más pequeñas cuando salía con amigos, pero nada como esto", afirmó la arqueóloga.

"Ya no puedo decir que 'los arqueólogos no hallan dinosaurios'. En el momento del hallazgo, se generó mucho interés público y me abrumaron los mensajes en las redes sociales de gente de todo el mundo", agregó.

Representación artística de los megalosaurios que habitaron la zona costera de Yorkshire.

Las características del megalosaurio

Los especialistas sostienen que la huella habría sido dejada por un megalosaurio, un voraz carnívoro que fue descrito por primera vez en 1824.

El hallazgo añade "nuevas pruebas de que gigantes carnívoros recorrieron esta zona durante el Jurásico. El tipo de huella, combinado con su edad, sugiere que fue hecha por un feroz dinosaurio parecido al Megalosaurus, con una posible altura de entre 2,5 y 3 metros", afirmó John Hudson, coautor del estudio.

Conservación y presentación al público

Tras el descubrimiento de la huella, los paleontólogos tuvieron que actuar rápidamente para conservar el espécimen de forma segura y responsable, con el fin de seguir estudiándolo, y posteriormente mostrarlo al público.

"Hay planes en marcha para exponerlo al público y despertar la imaginación de la próxima generación de cazadores de fósiles", celebró Lomax.

