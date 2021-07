No deberían estar allí: hallan dos enormes rocas rojas con "materia orgánica compleja" en el cinturón de asteroides

Un equipo de astrónomos ha encontrado dos enormes y misteriosos objetos inusualmente rojos en el cinturón de asteroides situado entre Júpiter y Marte que, según ellos, no deberían estar allí: ambos tienen "materia orgánica compleja" en su superficie.

Estos objetos, llamados 203 Pompeja y 269 Justitia, son más rojos que los objetos más rojos conocidos en el cinturón de asteroides y podrían haber migrado a la zona desde más allá de Neptuno, en el cinturón de Kuiper. Si esto es cierto, según un nuevo estudio publicado en The Astrophysical Journal Letters, estas rocas espaciales pueden presentar pruebas de caos y migración planetaria en el sistema solar primitivo.

Los dos asteroides fueron descubiertos por el equipo dirigido por Sunao Hasegawa, de JAXA, la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón. Pompeja tiene aproximadamente 110 kilómetros de ancho, mientras que el más pequeño Justitia tiene un diámetro de 55 kilómetros.

Reflejan más luz roja que los otros asteroides

Las dos objetos, en el grupo de rocas entre Marte y Júpiter, son claramente diferentes de sus vecinos. Tanto Pompeja como Justitia reflejan más luz roja que otros asteroides de su entorno: los objetos desprovistos de material orgánico reflejan mucho más la luz azul, mientras que los que contienen más materiales orgánicos aparecen como rojos en las observaciones. Esto se debe a que tienen muchos elementos orgánicos como el carbono y el metano, que pueden haber sido los componentes básicos de nuestro planeta.

Así, los asteroides como Pompeja y Justitia no suelen encontrarse en el cinturón, que suele estar formado por restos más azules, pero son comunes entre los objetos transneptunianos y los centauros (pequeños cuerpos que orbitan entre Júpiter y Neptuno), que es donde los astrónomos creen que se originaron.

Los objetos del sistema solar interior tienden a reflejar más luz azul porque carecen de materia orgánica, mientras que los objetos del sistema solar exterior son más rojos porque contienen mucha materia orgánica.

"Para obtener estos elementos orgánicos, debe haber mucho hielo en la superficie. Por tanto, deben haberse formado en un entorno muy frío. La radiación solar del hielo produce estos compuestos orgánicos", explicó Michelle Marset, del MIT, coautora del artículo, citado por The New York Times.

De confirmarse, los dos objetos podrían aportar pruebas recogidas en la teoría del Modelo de Niza sobre la migración planetaria que se produjo durante las primeras etapas de nuestro sistema solar y sobre cómo nuestros gigantes gaseosos se asentaron en sus órbitas.

El modelo de Niza sugiere que Saturno, Urano y Neptuno se desplazaron hacia el exterior mientras Júpiter lo hacía hacia el interior a lo largo de cientos de millones de años. Este movimiento haría que los trozos de planetas restantes salieran disparados por todo el sistema solar. El acontecimiento habría provocado que los asteroides ricos en materiales orgánicos se dispersaran y se desplazaran por el sistema solar.

"Es un descubrimiento apasionante con implicaciones para los orígenes de la vida", declaró al The New York Times Karin Öberg, de la Universidad de Harvard, que no participó en el nuevo estudio.