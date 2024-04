Haití y UE: ayuda humanitaria y apoyo a estrategia nacional

Desde Bruselas se ve como un paso positivo que el Consejo Presidencial de Transición haya tomado posesión de su cargo. La urgencia de que Haití encuentre una solución por sí mismo al vacío político actual queda clara. Por otro lado, en los dos últimos años de crisis, la ayuda humanitaria europea ha aportado 40 millones de euros; recientemente destinó otros 20 millones para la crisis multidimensional de la isla caribeña. También se ha organizado un puente aéreo desde Panamá -con 62 toneladas de medicinas y suministros básicos- a Cap Haitien, dado que el aeropuerto de Puerto Príncipe está fuera de funcionamiento desde marzo. Estos vuelos están pensados para prevenir la proliferación de enfermedades, como el cólera, y proveer refugio de emergencia a las personas desplazadas por la violencia.

"Esta ayuda ha servido para aliviar un poco la situación de la gente. Pero no cambia una situación que empeora día a día”, dice a DW Frédéric Thomas, investigador del think tan belga Centre Tricontinental (CETRI) y especialista en Haití. "El volumen de la ayuda humanitaria puede ser el doble y no va a cambiar nada, mientras no haya conciencia de la complicidad de la comunidad internacional en la crisis actual. La gente de Haití no está pidiendo ayuda humanitaria, sino apoyo para desarrollar una estrategia nacional en contra de las bandas armadas”, subraya.

Después de que, en julio de 2021, fuera asesinado el presidente Juvenal Moïse -cuya legitimidad estaba ya en cuestión- y que después tomara el poder Ariel Henry -cuya legitimidad siempre fue altamente cuestionada-, movimientos sociales y políticos haitianos se reunieron en el llamado "Acuerdo de Montana”, proponiendo la conformación de un gobierno de transición.

"Ese acuerdo surge de un movimiento de protesta de dos años -entre 2018 y 2019. Sus fuertes reivindicaciones ayudaron a crear esa convergencia. Ahora, tres años más tarde, está muy golpeado”, sigue el especialista del CETRI, reprobando que ni Washington ni Bruselas hayan querido darle su apoyo. "La UE tuvo un doble lenguaje. diciendo que no apoyaba a Ariel Henry pero que necesitaban un interlocutor y que el interlocutor era Ariel Henry, aunque quedaba claro que no estaba haciendo nada para contrarrestar las bandas armadas”, agrega.

La serpiente se muerde la cola

Por otro lado, fue el mismo gobierno de Ariel Henry quien hizo un llamado a la ONU para una misión internacional que apoye en el control de la situación. "No debemos olvidar ni el contexto ni el pasado del apoyo internacional: las misiones de la ONU y de Estados Unidos no fueron capaces de solucionar los problemas, sino que crearon más -como graves violaciones de derechos humanos- y dejaron instituciones aún más débiles”, recuerda Thomas.

Pero aprobar el envío de una misión internacional por mandato de la ONU fue una condición para que la comunidad internacional apoyara la creación del Consejo Presidencial de Transición. Y la serpiente se muerde la cola. "Son los haitianos los que deberían decidir la modalidad de esa ayuda, su duración. Si va a ayudar contra las bandas armadas, esa misión debe llegar en apoyo a una estrategia nacional, no puede sustituirla”, agrega.

Como fuere, la misión multinacional, así el portavoz de la diplomacia europea, debe llegar lo antes posible para apoyar a las fuerzas policiales. "Hay que recordar que esas fuerzas -donde la corrupción llega a los jefes, al Ministerio del Interior, al de Justicia- fueron financiadas con millones de dólares de Washington. ¿No sería mejor fortalecerla haciendo una limpieza para que los corruptos sean juzgados? Faltan medios y, de nuevo, una estrategia nacional de una clase política que rinda cuentas ante su pueblo, no ante la ONU, ni Washington, ni Bruselas”, puntualiza.

Así las cosas, el Consejo Presidencial de Transición ha tomado posesión, pero la desconfianza haitiana es alta. No obstante, la esperanza, también en Bruselas, se enfoca en ese consejo que llevaría a unas elecciones legítimas. "Por el momento, ese espacio representa un poco más al pueblo haitiano que Ariel Henry. En las próximas semanas veremos si consigue ser un espacio político que se enfoca en Haití o en Washington, París, Bruselas”, advierte Thomas.

Misión internacional vs. embargo de armas

En cualquier caso, según anunció esta semana Janez Lenarcic, el comisario europeo de Ayuda Humanitaria, la UE continuará apoyando a la gente de Haití. Al mismo tiempo, ve imperativo atacar el flujo de armas ilícitas y reforzar las medidas de control de fronteras.

Al respecto, el investigador del CETRI plantea: "¿Es realmente pertinente enviar una misión internacional, mientras las bandas armadas siguen recibiendo armas desde Estados Unidos? ¿No será más eficiente que haya realmente un embargo sobre esas armas y sanciones a las personas que financian las bandas armadas? Sí, es más sensible políticamente. Pero las bandas armadas no son fuertes solo por las armas y su utilización del caos, sino por su fuerza y la relación que tienen con la clase política y los hombres de negocios. Si no se rompe la impunidad van a seguir fortaleciéndose.”

(ers)