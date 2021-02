Haití: partidos de oposición nombran líder de transición y Gobierno denuncia golpe de Estado

Los partidos de la oposición de Haití nombraron este domingo (7.02.2021) a un líder de transición frente al cuestionado presidente Jovenel Moïse, al que acusan de haber prolongado ilegalmente su mandato de un año.

En un mensaje de vídeo transmitido durante la noche a la agencia francesa de noticias AFP, un magistrado de 72 años, Joseph Mécène Jean-Louis, miembro del Tribunal de Casación desde 2011, leyó un breve discurso en el que dijo que "acepta la elección de la oposición y de la sociedad civil para poder servir al país como presidente interino de la transición".

La policía usó sus armas para dispersas a manifestantes que demandaban la retirada de Moïse .

Este acto de la oposición se produjo apenas unas horas después del que la oposición política, el poder judicial y muchas organizaciones de la sociedad civil consideraron como el último día en el poder de Jovenel Moïse.

Gobierno denuncia golpe e intento de magnicidio

"Estamos esperando que Jovenel Moïse abandone el palacio nacional para poder proceder a la instalación de Mécene Jean-Louis", declaró a la prensa el opositor André Michel.

Las autoridades haitianas anunciaron que habían frustrado un plan de golpe de Estado contra Moïse, quien aseguró que había escapado a un intento de asesinato. La policía detuvo a 23 personas en un domicilio particular de la capital, portando seis armas de fuego y varios machetes.

"Si ya no es presidente no se puede hablar de golpe de Estado"

La oposición política niega que haya habido un intento de golpe. "No se hace un golpe de Estado con dos pistolas, tres o cuatro fusiles", dijo a la AFP Michel, y estimó que el presidente "eligió la vía de la represión política". Además, agregó: "Si ya no es presidente no se puede hablar de golpe de Estado".

El presidente Jovenel Moïse se niega a dejar el poder.

Moïse afirma que su mandato al frente del país caribeño se extiende hasta el 7 de febrero de 2022. El desacuerdo sobre la fecha surgió porque Moïse fue elegido en una votación que fue anulada por fraude y luego fue reelegido un año después.

Estados Unidos acepta la posición de Moise

Haití no tiene un parlamento en funcionamiento desde enero de 2020. El presidente Moïse, aislado, gobierna desde entonces por decreto, alimentando la creciente desconfianza de la población, minada por la pobreza y que sufre a diario la violencia de las bandas.

Sin embargo, Estados Unidos aceptó el viernes la posición de Moise. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Prince, dijo que Washington ha pedido "elecciones legislativas libres y justas para que el Congreso pueda retomar el poder que le corresponde".

