Gustavo Puerta: el talento colombiano en el Bayer Leverkusen

El ascenso meteórico de Gustavo (20 años) en su carrera futbolística ha dejado a muchos sin palabras. Pasar del Bogotá F.C., equipo de la segunda división colombiana, al histórico Bayer Leverkusen, ha desafiado las normas establecidas en el sistema de promoción de talentos del fútbol tanto en Colombia como en Alemania.

Su talento innegable llamó la atención de la Selección Colombia sub-20, donde participó en el Sudamericano Sub-20 de 2023, celebrado en suelo colombiano. Aquel evento atrajo a más de 200 ojeadores de equipos europeos, estadounidenses y sudamericanos, una cifra récord según los propios observadores.

Finalmente, fue el Bayer Leverkusen quien concretó la negociación en Cali, Colombia, sin titubear, llevándose uno de los mayores premios del Sudamericano. Un año después, el jugador ha acumulado 211 minutos en el terreno de juego con el equipo y fue convocado a la Selección Colombia de Mayores en la última fecha FIFA.

Antes de la semifinal de la Copa Alemana contra el Fortuna Düsseldorf, Xabi Alonso respondía así a DW sobre el jugador: "Estamos encantados con Gustavo, con su actitud y su deseo de mejorar. Desde el principio y durante la pretemporada, vio una oportunidad y luchó por ella. Merece estar donde está; ha jugado algunos minutos, le gustaría jugar más, pero es parte del proceso. Está aprendiendo mucho de los entrenamientos y de los grandes compañeros que tiene".

"Tengo una gran relación con Xabi. La competencia ha sido muy dura, pero también muy sana, con jugadores de mucho nivel y experiencia. Sé que el entrenador ha querido darme minutos, pero ha sido difícil en estos momentos decisivos”.

Conversamos con Gustavo, quien nos abrió las puertas de su hogar y de su vida futbolística.

Xabi Alonso jugó en tu posición. ¿Qué consejos te ha dado?

Gustavo Puerta: Conocemos los pases que daba Xabi Alonso. El siempre trata de corregirme, que tenga buen control del balón, que me perfile bien, que oriente mi juego hacia adelante. Me enseña a reconocer los momentos que tengo que jugar a uno y a dos toques. Tener a uno de los mejores volantes del mundo como entrenador es un privilegio y lo aprovecho cada día.

En el caso hipotético que Bayer Leverkusen quede campeón. ¿Te imaginas jugar más minutos y levantar la ‘Meisterschale'?

Todas las noches sueño con ese momento. A veces no lo puedo creer. Pasar de la segunda división a ganar un campeonato en una de las cinco ligas más importantes de Europa y del mundo. De todas maneras hasta allí me toca trabajar todos los días para eso y para tener esa oportunidad. El hecho también de quitarle el trono al Bayern Múnich da un plus.

¿Coincidencia o destino del Leverkusen?

No, es trabajo y disciplina. Desde el comienzo de temporada se sabía el proyecto que tenía el equipo. Se contrataron jugadores para ganar la Bundesliga. La mano del entrenador y por supuesto la unión que hemos tenido en los buenos y malos momentos, nos tiene a un paso de ganar el campeonato.

¿Cómo ha sido adaptarse al país y al idioma?

Bastante difícil. Estar lejos de la familia y a veces estar solo. El alemán, sí, es complejo. Pero yo lo intento hablar. Tengo clases una vez por semana. Me parece importante poder aprender un idioma, para darle valor a mi carrera futbolística. Por lo menos sé decir: "Hallo, ich heiße Gustavo, ich bin 20 Jahre alt. Ich spiele bei Bayer Leverkusen und ich bin glücklich, hier zu sein." (Hola, me llamo Gustavo, tengo 20 años, juego en el Bayer Leverkusen y estoy contento de estar aquí).

Otro colombiano estuvo en la Bundesliga, James Rodríguez. ¿Hablaste con él en tu primera convocatoria a la Selección Colombia?

Sí, me preguntó que cómo me sentía, que si estaba haciendo mucho frío. Se alegró de mi momento en el Bayer Leverkusen y desea que salgamos campeones.

¿Cómo fue ese llamado de Nestor Lorenzo (D.T. Selección Colombia) y compartir con jugadores importantes?

Cuando volvía de un partido me enteré que me habían convocado. Hablé con el ‘profe', y me preguntó cómo me sentía, me comunicó que siempre estaban pendientes de mí, así juegue o no juegue. Hace tiempo quería convocarme pero al parecer no se habían dado las cosas. Fue algo muy lindo para mí compartir con las figuras de la Selección, como James (Rodríguez), Lucho (Díaz). Son muy buenas personas, me recibieron de la mejor manera, como si ya hubiera estado en el grupo. Es una buena señal.

¿A qué se debe el buen momento de la Selección Colombia en las Clasificatorias?

Todos estamos en la misma sintonía, miramos hacia la misma dirección. El equipo está muy unido y estamos con los mismos objetivos. Desde que arrancó el proceso del profesor Lorenzo, esto se ha visto reflejado. No es casualidad que la Selección esté invicta, se ha trabajado por ello y este es el resultado gracias al compañerismo.

¿Cuál es el sueño de Gustavo Puerta con la Selección Colombia?

Algún día quiero ser el capitán de la Selección Colombia. Quiero ser un ejemplo para todos los jóvenes y niños que sueñan con llegar a la absoluta. Quiero ganar un Mundial y otros títulos con la Selección Colombia. Es un equipo que tiene el potencial por su crecimiento en los últimos años.

¿Y con clubes?

Desde que era niño, siempre fui hincha del Fútbol Club Barcelona, espero algún día jugar allí. Por ahora estoy muy feliz acá en el Bayer Leverkusen. Quiero y queremos ganar el triplete. Sería lindo para mí poder jugar y ganar la Liga de Campeones. Pero por ahora todos estamos enfocados en hacer las cosas de la mejor manera e ir paso a paso, como dijo nuestro entrenador.

¿Cómo vas a celebrar el campeonato alemán?

Gritando: Bayer Leverkusen, Deutscher Meister! (¡Campeón alemán!)

