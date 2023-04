Gustavo Petro asegura que Guaidó no fue expulsado de Colombia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró este martes (25.04.2023) por medio de su cuenta de Twitter, que la salida de Juan Guaidó del territorio colombiano, no fue una deportación. "Al señor Guaidó no se le expulsó, es mejor que la mentira no aparezca en la política", escribió el mandatario de izquierda.

Petrocuestionó también que el político opositor entrara de forma ilegal al país e indicó que le hubiese dado asilo político si este lo pidiera. El mandatario afirmó que si Guaidó “simplemente entra con su pasaporte y pide asilo. Con mucho gusto se le hubiera ofrecido”.

Por su parte, el canciller colombiano, Álvaro Leyva, afirmo: "Este no es un país que expulse" y detalló también que "se supo por boca de un alto funcionario de Estados Unidos dónde estaba (Guaidó)" y fue acompañado por agentes estadounidenses "en todo momento" por el "interés de EE. UU. en que el acto de hoy sea absolutamente transparente y, naturalmente, completamente exitoso".

Así mismo, el canciller colombiano reprochó al opositor venezolano sólo querer “producir ruido”: "De manera sorpresiva, se sabe que está acá por el ruido que él mismo produce, que va a participar en un plantón", indicó.

Juan Guaidó, quien ya se encuentra en Miami, intentó cruzar la frontera hacia el país andino a pie el lunes, pese a tener prohibido salir de su país desde 2019. Esto, con el fin reunirse con algunas delegaciones en el marco de cumbre internacional, que se celebra hoy en Bogotá y que pretende mediar entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela con miras a las elecciones de 2024. Sin embargo, ni Guaidó ni el presidente Maduro están invitados a la cumbre.

El opositor venezolano Guaidó asegura haber llegado de forma regular a Colombia, como muchos otros venezolanos: a pie.

Opositores venezolanos rechazan “persecución”

Por otro lado, el partido político venezolano de centroizquierda, Voluntad Popular (VP), en un comunicado en Twitter, "rechazó la arbitraria expulsión de Guaidó del suelo colombiano por parte del Gobierno de Gustavo Petro, quien con esta decisión avala las amenazas de la dictadura de Nicolás Maduro contra el líder de nuestro partido".

VP afirmó que Guaidó tenía planeado "varias reuniones" con representantes internacionales y asegura que, con esta expulsión, el presidente de izquierda colombiano Petro "deja claro su compromiso incondicional con el dictador Maduro y no con el respeto a los derechos humanos".

El partido opositor también rechaza "la persecución” que existe en contra de la familia de Guaidó y responsabiliza al Gobierno venezolano de la vida del opositor, la de su esposa y sus hijas.

nd/ct (efe, afp)