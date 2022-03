++ Guerra en Ucrania: Zelenski pide a la UE que pruebe "que están con nosotros" ++

Todas las informaciones está en Hora Central de Europa (CET).

13.15 | Al menos 10 muertos en el bombardeo ruso del centro de Járkov

Los socorristas ucranianos informaron de al menos 10 muertos en el bombardeo ruso este martes en el centro de la ciudad de Járkov, la segunda más grande de Ucrania, no lejos de la frontera con Rusia. "Al menos diez personas murieron, más de 20 heridas. Los socorristas y los voluntarios rescataron de los escombros a 10 personas, según un recuento preliminar", indicó el servicio ucraniano de situaciones de emergencia. (AFP)

13.10 | Rusia prepara un decreto para frenar la partida de inversiones extranjeras

Rusia prepara un decreto para frenar la partida de inversiones extranjeras que empezó desde el anuncio de las sanciones contra Moscú, declaró el martes el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin. "Se ha preparado un proyecto de decreto presidencial para introducir restricciones temporales a la salida (de inversores extranjeros) de los activos rusos", para "permitir a las empresas tomar decisiones lúcidas" y no bajo "presión política", indicó el primer ministro, citado por las agencias de noticias estatales. (AFP)

13.08 | Presidente ucraniano pide a la Unión Europea: "Prueben que están con nosotros"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo este martes ante el pleno del Parlamento Europeo que los ucranianos "han demostrado que son iguales que los europeos" y pidió a las instituciones comunitarias que demuestren que "están con el pueblo ucraniano", que está "dando su vida por unos valores". "Sin ustedes, Ucrania estará sola. Hemos demostrado nuestra fuerza, hemos demostrado que somos iguales que ustedes. Demuestren que están con nosotros, que no nos dejarán de lado", dijo Zelenski por videoconferencia ante el pleno de Eurocámara. El hemiciclo, que recibió a Zelenski con una larga ovación cerrada, estuvo lleno de símbolos con los colores de la bandera de su país, amarillo y azul y acogió en persona al embajador de Ucrania ante la Unión Europea y un grupo de ciudadanos ucranianos. (EFE)

12.50 | Kremlin dice que si Zelenski da orden de deponer armas no habrá más víctimas

El Kremlin declaró este martes que si el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, diera la orden a las tropas del país de deponer las armas, "no habría víctimas" en Ucrania. "Él puede dar la orden de deponer las armas, entonces no habrá ninguna víctima", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa diaria. Peskov declaró no obstante que considerá a Zelenski como el presidente legítimo de Ucrania, pese a sugerir en el pasado que los militares ucranianos deben "tomar el poder en sus manos". El portavoz de la Presidencia rusa también comentó la avalancha de sanciones que han impuesto países occidentales a individuos y empresas rusas a raíz de su intervención en Ucrania y restó importancia a las restricciones. "Posiblemente, creen que a través de las sanciones nos harán cambiar de opinión. Pero es evidente que no hay nada que hablar aquí, nadie va a cambiar su postura consecuente", afirmó Peskov, uno de los funcionarios de alto nivel sancionados también por Occidente. (EFE)

12.46 | Ucraniano Andriy Voronin, técnico asistente del Dínamo Moscú, deja el club

El ucraniano Andriy Voronin, entrenador asistente del Dínamo Moscú, llegó a un acuerdo con el club para dejar el cargo debido a la invasión de su país por parte de Rusia, informó la entidad en un comunicado. El exfutbolista, nacido en Odesa hace 42 años, entiende que no hay posibilidad de continuar en un país que está destruyendo las ciudades de Ucrania y matando a civiles. Voronin retornó a Alemania, donde se encuentra su familia y desarrolló prácticamente toda su carrera en Borussia Mönchengladbach, Mainz, Colonia, Bayer Leverkusen, Hertha Berlín y Fortuna Dusseldorf. También jugó en el Liverpool inglés y el propio Dínamo Moscú. Fue 74 veces internacional con Ucrania y marcó ocho tantos. (EFE)

Andriy Voronin.

12.29 | Stoltenberg reitera que la OTAN no enviará tropas a Ucrania

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reiteró en Polonia que la Alianza Atlántica no enviará tropas a Ucrania, pero se comprometió a ofrecer todo el apoyo militar necesario. "La OTAN no va a ser parte del conflicto. La OTAN no va a enviar tropas a Ucrania o mover aviones a espacio aéreo ucraniano", dijo durante una rueda de prensa conjunta con el presidente polaco, Andrzej Duda, en la base aérea militar polaca de Lask. Precisó que los aliados están prestando todo tipo de apoyo militar, con el envío de material, de armas antitanque, de sistemas de defensa antiaérea y todo clase de equipamiento militar para Ucrania, además de ayuda humanitaria y económica. "La OTAN es solidaria con Ucrania", aseguró, y subrayó que los países aliados han impuesto "sanciones severas" contra Rusia por la invasión "totalmente injustificada", "brutal" e "inaceptable" de Ucrania, de la que considera responsable tanto a Moscú como a Bielorrusia por hacerla posible. (EFE)

12.18 | El jefe de la OTAN acusa a Putin de haber "destrozado" la paz en Europa

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, acusó este martes al presidente Vladimir Putin de haber "destrozado" la paz en Europa, en una conferencia de prensa en Polonia. "El presidente Putin destrozó la paz en Europa y los aliados condenan la brutal e injustificada invasión contra Ucrania", afirmó Stoltenberg durante una visita a la base aérea de Lask (centro de Polonia), acompañado por el presidente polaco Andrzej Duda. "El ataque ruso es por completo inaceptable, y fue facilitado por Bielorrusia", añadió Stoltenberg. "Nuestro compromiso con el Artículo 5, nuestra cláusula de defensa recíproca (según el cual un ataque a un país miembro es considerado contra todos los miembros de la OTAN) es férreo. Protegeremos cada palmo de territorio de la OTAN", prosiguió. (AFP)

12.12 | Boicot masivo contra canciller ruso también en el Consejo de DDHH de la ONU

Muchos diplomáticos abandonaron este martes la sala en momentos en que el canciller ruso Serguei Lavrov hablaba por videoconferencia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tras un boicot similar durante su discurso en la Conferencia de Desarme. Los diplomáticos se retiraron cuando comenzó a difundirse el mensaje previamente grabado por Lavrov, como forma de protesta por la invasión rusa de Ucrania, constató un periodista de la AFP en ne lugar. (AFP)

Los delegados abandonaron la sesión cuando habló Lavrov.

12.10 | Lavrov asegura ante la ONU que el objetivo ruso es "desnazificar Ucrania"

El objetivo de Rusia con la "operación especial" iniciada en Ucrania el pasado 24 de febrero es "desmilitarizar y desnazificar a Ucrania", aseguró en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov, quien acusó a Kiev de ocho años de violaciones de libertades fundamentales de la población rusohablante. La acción rusa "es particularmente relevante ahora que Ucrania está siendo arrastrado hacia la OTAN y está recibiendo armas", señaló en un mensaje de video que fue boicoteado por numerosos representantes de países occidentales, quienes abandonaron la sala del Consejo durante la intervención de Lavrov. "Los neonazis tomaron el poder en 2014 y esta ocupación debe parar", subrayó Lavrov. (EFE)

12.06 | Rusia rechaza categóricamente acusaciones de crímenes de guerra en Ucrania

El Kremlin rechazó este martes las acusaciones sobre supuestos crímenes de guerra en Ucrania después de que la Corte Penal Internacional (CPI) confirmara que ha recibido una denuncia por parte de Ucrania. "Rechazamos categóricamente eso", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa diaria. Agregó asimismo que Rusia no es Estado Parte de la Corte Penal Internacional (CPI), cuyo fiscal jefe anunció ayer que pedirá a los jueces abrir una investigación por crímenes de guerra y de lesa humanidad “cometidos por cualquiera de las partes en todo el territorio de Ucrania". La investigación, de ser autorizada, tratará delitos cometidos en la península de Crimea y en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Sin embargo, según el fiscal Karim Khan, las pesquisas incluirán también crímenes relacionados con “la expansión del conflicto en los últimos días” en Ucrania. Ni Rusia ni Ucrania son Estados Parte de la CPI, pero Kiev presentó dos solicitudes, en noviembre de 2013 y en febrero de 2014, con las que aceptó la jurisdicción del tribunal. (EFE)

Ataque en zonas residenciales de Járkov.

11.38 | Israel envía tres aviones con 100 toneladas de ayuda humanitaria a Ucrania

Israel envió a Polonia tres aviones con 100 toneladas de ayuda humanitaria, que se espera que lleguen a la frontera con Ucrania a lo largo de esta semana. La ayuda incluye 17 toneladas de equipamiento médico y medicinas, sistemas de purificación y suministro de agua, miles de tiendas de campaña, mantas, sacos de dormir y abrigos, informó el Ministerio de Exteriores israelí. El cargamento de los tres aviones de la aerolínea israelí EL AL aterrizará en las próximas horas en Varsovia, desde donde será trasladado por tierra hasta la frontera ucraniana. La misión está encabezada por Einat Schelein, director general de Mashav, la agencia israelí que coordina la ayuda al exterior, dependiente del Ministerio de Exteriores. (EFE)

11.30 | Occidente dispuesto a intensificar sanciones a Rusia "tanto tiempo como necesario"

El primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró este martes durante una visita a Polonia que los países occidentales mantendrán indefinidamente la presión de las sanciones al régimen del presidente ruso, Vladimir Putin, a raíz de la invasión de Ucrania. "Putin también ha subestimado la unidad y la determinación de Occidente y del resto del mundo", aseguró en rueda de prensa en Varsovia junto al primer ministro polaco Mateusz Morawiecki. La presión económica "es evidente que ya está teniendo un efecto dramático" y "estamos dispuestos a intensificarla y mantenerla tanto tiempo como sea necesario", agregó Johnson. (AFP)

11.28 | La UE asegura que el bombardeo en Járkov “viola las leyes de la guerra”

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó este martes que el bombardeo del lunes por parte de Rusia contra infraestructuras civiles en la ciudad ucraniana de Járkov “viola las leyes de la guerra”. El político español se expresó en ese sentido tras hablar con el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba. “Hablé con Dmitro Kuleba. El bombardeo contra infraestructura civil ayer en Járkov viola las leyes de la guerra. La UE permanece firme al lado de Ucrania en estos momentos dramáticos”, escribió Borrell en su perfil de la red social Twitter. Decenas de personas murieron el lunes y centenares resultaron heridas en un ataque ruso con misiles contra barrios residenciales de Járkov, ciudad ucraniana a unos 35 kilómetros de la frontera con Rusia, según denunció ayer el asesor del Ministerio del Interior de Ucrania, Anton Gueraschenko. (EFE)

11.17 | Rusia pide EE.UU. que retire sus armas nucleares de Europa y garantías de OTAN

Rusia insistió este martes en que la existencia de armas nucleares de Estados Unidos en Europa es inadmisible y volvió a exigir garantías de seguridad a la OTAN, en un videomensaje del ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, acerca de la ofensiva rusa en Ucrania. "Para nosotros es inaceptable que, contrariamente a las disposiciones fundamentales del Tratado sobre la No Proliferación de las armas nucleares, las armas nucleares de los Estados Unidos sigan estando ubicadas en el territorio de varios países europeos", dijo Lavrov. "Ya es hora de que las armas nucleares estadounidenses se lleven a casa y la infraestructura asociada en Europa se desmantele por completo", señaló. (EFE)

11.15 | Los patinadores rusos excluidos de todas las competiciones (federación)

Los patinadores rusos y bielorrusos serán excluidos de todas las competiciones de patinaje, anunció este martes la Unión Internacional de Patinaje (ISU) en un comunicado, una medida tomada "con efecto inmediato y hasta nueva orden". "Conforme a la recomendación del COI" (el Comité Olímpico Internacional), la ISU "se ha puesto de acuerdo sobre el hecho de que ningún patinador" ruso o bielorruso sea invitado o autorizado a participar en eventos organizados" por la federación, según el texto. Rusia es una nación importante en el patinaje artístico, donde obtuvo seis medallas, dos de ellas de oro, en los Juegos de Pekín, el mes pasado. Las pruebas de patinaje de velocidad y de short-track entran también dentro de esta medida tomada por la ISU. (AFP)

11.13 | ACNUR eleva a 660.000 los refugiados por la invasión rusa de Ucrania

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) elevó a 660.000 las personas que han abandonado Ucrania hacia los países vecinos en los cinco primeros días de guerra. Los refugiados están sufriendo largas horas de espera para entrar en algunos países, de hasta 60 horas según señaló la portavoz del ACNUR Shabia Mantoo en rueda de prensa, y su éxodo también se complica por las bajas temperaturas y los problemas de transporte que les obligan a caminar largas distancias. Polonia, Rumania, Hungría, Eslovaquia y Moldavia, todos ellos vecinos de Ucrania, son por ahora los principales destinos de este flujo de refugiados. Por su parte, la Organización Internacional para los Migrantes (OIM) de las Naciones Unidas dio en un comunicado la bienvenida a la decisión de distintos gobiernos de apoyar a la diáspora ucraniana mediante extensiones de visas. En este sentido, celebró que la UE esté debatiendo garantizar a los refugiados ucranianos el estatuto de protección temporal, que les permitiría vivir y trabajar hasta tres años en alguno de los 27 Estados miembros. (EFE)

10.56 | Boicot masivo al discurso de canciller ruso Lavrov en Conferencia de Desarme en Ginebra

Muchas delegaciones, entre ellas Ucrania y los países occidentales, boicotearon este martes la intervención del canciller ruso Serguei Lavrov en momentos en que se difundía su discurso en la Conferencia de Desarme, dejando la sala casi vacía. Los diplomáticos abandonaron la sala al inicios del discurso de Lavrov, una grabación retransmitida, constató un periodista de la AFP. El ministro ruso iba a viajar a Ginebra pero anuló su visita el lunes invocando las "sanciones antirrusas" que le prohíben sobrevolar la Unión Europea. Unas pocas delegaciones permanecieron en la sala, entre ellas las de Venezuela, Yemen, Argelia, Siria y Túnez. En el exterior de la sala, el boicot fue recibido con fuertes aplausos. "Es importante mostrar un gesto de solidaridad con nuestros amigos ucranianos", declaró Yann Hwang, embajador francés ante la Conferencia de Desarme, instancia multilateral única de la comunidad internacional para las negociaciones en ese sector. (AFP)

10.52 | El puerto de Mariúpol está sin electricidad tras ofensiva rusa en este de Ucrania

El puerto de Mariúpol -ubicado en el este de Ucrania en el mar de Azov- está sin electricidad después de una ofensiva rusa, declaró en Facebook Pavlo Kirilenko, gobernador de la región, y las fuerzas invasoras quieren cercar esta estratégica ciudad. "Mariúpol y Volnovaja son nuestros", escribió la autoridad regional ucraniana. "Las dos ciudades están bajo presión del enemigo pero están resistiendo. En Mariúpol, el tendido eléctrico fue cortado y la ciudad está sin electricidad", agregó. Según el funcionario, Volnovaja, una localidad de 20.000 habitantes, quedó casi "destruida". Mariúpol y Volnavaja están entre el territorio que controlan los rebeldes separatistas prorrusos del este y la península de Crimea, que fue anexada por Moscú en 2014, y las tropas rusas intentan una ofensiva para unir estos dos territorios. Mariúpol es un puerto estratégico donde viven cerca de medio millón de personas. Esta ciudad ya vivió un conflicto en 2014 cuando fue ocupada por los separatistas prorrusos y luego fue retomada por las fuerzas ucranianas. (AFP)

10.48 | Rusia dice que continuará la operación en Ucrania hasta alcanzar su objetivo

Rusia continuará la "operación militar especial" iniciada en Ucrania el pasado 24 de febrero hasta que "alcance sus objetivos", afirmó este martes el ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigu. "Lo importante para nosotros es proteger a la Federación de Rusia de la amenaza militar creada por Occidente, que intenta utilizar al pueblo ucraniano en la lucha contra nuestro país", dijo Shoigú, citado por la agencia Interfax. Shoigú agregó que Rusia continuará la intervención en Ucrania hasta conseguir los objetivos fijados, que consisten en "la protección de la población del Donbás, así como la demilitarización y la desnazificación de Ucrania". (EFE)

10.47 | Lukashenko dice que Bielorrusia no intervendrá pero refuerza frontera occidental

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, rechazó este martes de nuevo la posibilidad de que el Ejército bielorruso participe en el conflicto ruso-ucraniano, pero informó que ha reforzado la frontera occidental del país con cinco batallones adicionales y puesto en alerta sus sistemas de defensa antiaérea. "El Ejército bielorruso no ha tomado parte en las hostilidades ni va a hacerlo. No vamos a participar en la operación especial en Ucrania. No hay necesidad de ello", dijo Lukashenko, en una reunión conjunta del Consejo de Seguridad y el Consejo de Ministros, según difundió la agencia oficial BELTA. (EFE)

10.46 | Los separatistas prorrusos aseguran tener control de 29 localidades en Donbás

Los separatistas prorrusos en el Donbás aseguraron haber tomado el control de 29 localidades dominadas hasta ahora por el Ejército ucraniano, y denunciaron ataques con artillería de las fuerzas de Kiev contra la ciudad de Górlovka, en la región de Donetsk, donde habrían resultado heridos 16 civiles. "Un total de 29 localidades pobladas controladas antes por el Ejército ucraniano han sido liberadas a día de hoy", señaló la sede territorial de defensa de la autoproclamada república popular de Donetsk, según recoge la agencia rusa Interfax. En los últimos tres días las milicias prorrusas tomaron 12 poblaciones, siempre según el mando militar del Donetsk separatista. Según los rebeldes, apoyados por las Fuerzas Armadas rusas, además "se están implementando los bloqueos de Mariúpol (sur) y Volnovaja", en la región de Donetsk. (EFE)

10.31 | Federación Internacional de Voleibol retira organización de Mundial-2022 a Rusia (oficial

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) anunció este martes que retiró a Rusia la organización del Mundial 2022 de la disciplina previsto en agosto y septiembre, a raíz de la invasión de Ucrania. Francia y Polonia, respectivamente campeones olímpico y mundial, habían anunciado el fin de semana su intención de boicotear este evento si se mantenía a Rusia como sede. El nuevo país anfitrión será anunciado más tarde, precisó la FIVB. (AFP)

10.17 | Filarmónica de Múnich despide a reputado director de orquesta pro Putin

La Filarmónica de Múnich decidió desvincularse del director de orquesta Valery Gergiev, cercano a Vladimir Putin, anunció el martes el ayuntamiento de la ciudad alemana, que reprocha al maestro no haber criticado la invasión de Ucrania. "Con efecto inmediato, no habrá más conciertos en la Orquesta Filarmónica de Múnich bajo su dirección", afirmó en un comunicado el edil de la ciudad bávara, Dieter Reiter. (AFP)

10.10 | Zelenski firma ley para eximir de visados a combatientes internacionales

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, firmó este martes una ley que exime de visados a combatientes extranjeros que deseen luchar en la "Legión Internacional" ucraniana contra las tropas rusas, según la agencia UNIAN. La medida entra en vigor este martes "por el periodo de duración de la ley marcial" en el país. Se indica que en la unidad de combatientes internacionales pueden alistarse ciudadanos de cualquier país, salvo estados reconocidos como "agresores" por Ucrania, como es el caso de Rusia. "Ya hemos recibido miles de peticiones de extranjeros que quieren sumarse a la resistencia a los ocupantes rusos y proteger la seguridad del mundo del régimen de (el presidente ruso, Vladímir) Putin", afirmó la viceministra de Defensa, Hanna Malyar, en un mensaje difundido en Twitter.

10.01 | Reino Unido sanciona al banco más grande de Rusia, Sberbank

El gobierno británico anunció este martes que sumó al banco más grande de Rusia, Sberbank, a su lista de entidades rusas sancionadas por la invasión de Ucrania. La decisión del ministerio de Finanzas tiene lugar luego de que el gobierno dijese el lunes que congelaría los activos de todos los bancos rusos y ordenase el cierre de los puertos británicos a los barcos de ese país. (AFP)

09.58 | Zelenski intervendrá hoy por videoconferencia en el pleno de la Eurocámara

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, intervendrá este martes en la sesión plenaria extraordinaria que el Parlamento Europeo celebra con vistas a condenar la agresión militar de Rusia a su país, informó la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola. Zelenski tendrá ocasión de dirigirse directamente así al pleno de la Eurocámara cuando se cumplen seis días de la invasión de las tropas rusas, como también hizo en la noche del jueves pasado en la cumbre de urgencia de los líderes europeos, y un día después de firmar la petición formal de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Se espera que la Eurocámara en una resolución de condena a la invasión rusa de Ucrania, a la que tuvo acceso Efe, pida a las instituciones comunitarias que otorguen a Ucrania el estatus de país candidato a entrar en la Unión Europea. (EFE)

09.48 | YouTube anuncia el bloqueo de los canales rusos RT y Sputnik en toda Europa

La plataforma de video YouTube bloqueó sus canales de los medios rusos RT y Sputnik en toda Europa "a raíz de la guerra en curso de Ucrania", anunció este martes YouTube en un correo enviado a la AFP. "Bloqueamos los canales YouTube de RT y Sputnik en toda Europea, con efecto inmediato. Nuestros sistemas necesitan un poco de tiempo para ser completamente operativos. Nuestros equipos vigilan la situación las 24 horas para actuar lo más rápido posible", indicó YouTube. (AFP)

09.46 | Luxemburgo desaconseja viajar a Rusia

El Gobierno de Luxemburgo desaconsejó este martes a sus ciudadanos que viajen a Rusia "en vista de las operaciones militares" contra Ucrania porque existe "un riesgo real de quedarse varado" por "tiempo indefinido". "Este riesgo puede implicar todo tipo de consecuencias imprevisibles, incluso de carácter financiero y consular", señaló el Gobierno de Luxemburgo en un comunicado. El Ejecutivo del Gran Ducado señala en la nota que las conexiones aéreas con Rusia "se ven fuertemente impactadas" debido a que "varios aeropuertos rusos, incluidos los cercanos a Ucrania, están cerrados" y dado que "todos los Estados miembros de la Unión Europea han cerrado su espacio aéreo a aviones y aerolíneas rusas". (EFE)

09.26 | Francia afirma que la sanciones provocarán el "colapso" de la economía rusa

El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, afirmó este martes que las sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania provocarán el colapso de la economía rusa. "Vamos a provocar el colapso de la economía rusa. El equilibrio de fuerzas económico y financiero está totalmente a favor de la Unión Europea, que está descubriendo su poderío económico", dijo Le Maire en declaraciones a la radio France Info. Un asesor del presidente francés Emmanuel Macron dijo el lunes a periodistas que la imposición de nuevas sanciones es "una prioridad", y busca "aumentar el costo" de la guerra de Putin. (AFP)

09.09 | Ucrania informa de la reanudación de ataques contra Járkov

El asesor del Ministerio del Interior, Anton Gueraschenko, informó este martes de la reanudacion de ataques rusos contra la ciudad de Járkov, a 35 kilómetros de la frontera con Rusia. "Los proyectiles están explotando en mi querida Plaza de la Libertad en Járkov. Mi corazón se rompe", escribió Gerashchenko en Telegram. El Servicio de Emergencias informó de un muerto y tres heridos como resultado de los bombardeos matutinos. El comunicado también señala que fueron sofocados 24 incendios causados ​​por los bombardeos enemigos en edificios residenciales, almacenes y garajes. Este lunes, Gueraschenko informó que decenas de personas murieron y centenares resultaron heridos en un ataque ruso con misiles contra barrios residenciales de Járkov. (EFE)

08.38 | Las fuerzas rusas hicieron pocos progresos hacia Kiev, según Reino Unido

Las fuerzas rusas que avanzan hacia Kiev hicieron pocos progresos en las últimas 24 horas, probablemente por las continuas dificultades logísticas, según datos de inteligencia divulgados este martes por el Ministerio británico de Defensa. Las fuerzas rusas han aumentado el uso de artillería en el norte de Kiev y los alrededores de Járkov y Chernígov, señala la información que colgó este martes el ministerio en su cuenta de Twitter, en la que indica que el uso de artillería pesada en zonas urbanas muy pobladas aumenta el riesgo de víctimas civiles. La cartera de Defensa subraya que Rusia no ha conseguido hacerse con el control del espacio aéreo de Ucrania, lo que ha llevado a un cambio en las operaciones nocturnas, en un intento por reducir sus pérdidas. (EFE)

08.17 | China comienza a evacuar a sus ciudadanos de Ucrania, según prensa

China comenzó a evacuar a sus ciudadanos atrapados por la invasión rusa a Ucrania, informó el martes un diario chino, en medio de tensiones en las normalmente buenas relaciones entre Pekín y Moscú. Unos 600 estudiantes chinos fueron evacuados el lunes de Kiev y Odesa (sur) a Moldavia, reveló el diario Global Times, citando a la embajada china en la capital ucraniana. Los chinos viajaron a bordo de autobuses escoltados por personal de la embajada y policías ucranianos, agregó la publicación, que calificó el recorrido de seis horas como "seguro y tranquilo". En las primeras horas tras la invasión rusa, la embajada china pidió a sus nacionales identificar sus vehículos con una bandera china y anunció evacuaciones aéreas. Pero la misión diplomática cambió el llamado el sábado y pidió guardar la mayor discreción posible, antes de desistir el domingo de las evacuaciones aéreas ante el deterioro de la situación. (AFP)

08.04 | Disney y Sony suspenden los estrenos de sus películas en Rusia

Los gigantes del entretenimiento Disney y Sony Pictures anunciaron separadamente que suspendían el estreno de sus películas en los cines de Rusia tras el ataque a Ucrania, siguiendo el ejemplo de varias compañías que optaron por salir del país. "Dada la invasión no provocada de Ucrania y la trágica crisis humanitaria, estamos suspendiendo el estreno en cines de películas en Rusia, incluida la próxima 'Alerta roja' de Pixar", escribió el lunes el grupo estadounidense en un comunicado. "Tomaremos futuras decisiones comerciales en función de cómo se desarrolle la situación", agregó la compañía. Mientras tanto, Disney dice que está trabajando con una ONG para brindar ayuda de emergencia y otras formas de asistencia humanitaria a los refugiados. Sony Pictures, filial del grupo japonés Sony, se sumó después a la iniciativa suspendiendo el lanzamiento de sus filmes en Rusia, entre ellas "Morbius", su última gran producción de superhéroes. (AFP)

07.46 | Líder checheno reconoce primeras bajas entre sus combatientes

El líder checheno, Ramzan Kadirov, que el sábado confirmó el despliegue de combatientes de la república rusa en Ucrania, informó de dos muertos chechenos en la guerra que lanzó Rusia hace seis días contra el país vecino. "Sobre las víctimas. Desafortunadamente, ya hay pérdidas entre los nativos de la República de Chechenia. Dos murieron, seis más resultaron heridos de diverso grado", afirmó en su cuenta de Telegram. Aseguró que cualquier orden del Kremlin "será cumplido por nuestros chicos, cualquiera". Kadirov, tristemente célebre por amparar y promover con total impunidad los reiterados abusos a los derechos humanos cometidos por la Guardia Nacional en Chechenia, consideró "necesario pasar a medidas de envergadura para destruir a los nazis y los terroristas (ucranianos), para liberar las ciudades". (AFP)

07.40 | Rumania pide la "integración" de Ucrania, Moldavia y Georgia a la UE

El presidente de Rumania, Klaus Iohannis, pidió "la integración" de Ucrania, Moldavia y Georgia en la Unión Europea (UE), después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidiera oficialmente la entrada inmediata de su país al bloque comunitario. "Rumania apoya sin reservas la integración de Ucrania, y también de la República de Moldavia y de Georgia, en la UE", escribió Iohannes en su cuenta de Twitter. "El lugar de estos socios de la UE está dentro de la UE, y Rumania hará todo lo posible para que esto se convierta en realidad", dijo Iohannis. (EFE)

