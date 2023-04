Guerra en Ucrania: tropas convencionales y cibercombatientes invisibles

"¡Desde luego, es también una guerra cibernética!, afirma Sönke Neitzel, quien analiza el ataque de Rusia a Ucrania desde una perspectiva científica. El historiador enseña historia militar en la Universidad de Potsdam y participó en la Conferencia sobre Seguridad Cibernética Nacional de Potsdam, en el Instituto Hasso Plattner, el 19 y 20 de abril.

"Los rusos piratean"

Para Neitzel "los rusos piratean constantemente y los ucranianos tienen una escena muy activa de emprendedores de telecomunicaciones, que se puede aprovechar bien". "Reaccionar en el área cibernética es una cosa, pero tenemos (además) otros problemas muy reales", advierte.

El experto militar no se refiere solo al espacio virtual, sino también a tanques o artillería. Y, en esta área, escuchamos una y otra vez que a Ucrania le faltan cosas básicas. Según Neitzel, "todas las buenas aplicaciones no me sirven de nada si no tengo municiones".

Armas y objetivos bélicos

"Si se quiere tomar tierra, se necesitan fuerzas para ocupar el país", dice el mayor general Jürgen Setzer, del Comando de Dominio Cibernético e informativo de la Bundeswehr (KdoCIR, por sus siglas en alemán), refiriéndose a los objetivos obvios de Rusia en la guerra contra Ucrania.

Pero también se puede paralizar o debilitar a Gobiernos por otros medios, dice Setzer: con desinformación, noticias falsas y ciberataques a infraestructuras vitales como redes eléctricas, carreteras, vías férreas u hospitales. De esta manera, posiblemente también se podrían lograr los objetivos fijados "sin cruzar el umbral del conflicto armado", subraya.

"El ciberespacio es difícil de mostrar en imágenes"

La dimensión real de la guerra virtual en Ucrania es difusa para las personas que no están allí, por una simple razón: "El ciberespacio es difícil de mostrar en imágenes", explica Setzer. En otras palabras: los ataques virtuales suelen ser invisibles al principio, pero sus consecuencias son inmediatas. Por otro lado, las maniobras de guerra convencionales sí pueden verse en televisión o en redes sociales.

Para la experta en cibernética Regine Grienberger, del Ministerio de Exteriores de Alemania, no hay duda de que la guerra en Ucrania se está librando en dos niveles. Ella habla de dos tipos de combatientes: tropas convencionales en el campo de batalla y guerreros virtuales invisibles. "Cibermercenarios, que operan desde Estados completamente diferentes y aún así participan en las operaciones de combate".

¿Qué es la ciberguerra?

Método popular: computadora inservible

Los llamados ataques DDos (ataques de denegación de servicio) son un ejemplo, dice la experta del Ministerio de Exteriores alemán. Se intenta sobrecargar los sistemas informáticos, accediendo de manera masiva a determinados sitios web. Estos o casi no funcionan o se paralizan por completo. Es un método popular tanto en el sector civil como en el militar.

"¿Cómo desmovilizamos a esta gente?", se pregunta Regine Grienberger, ante los casi incontrolables ciberejércitos y las posibles consecuencias para Alemania, en relación con la guerra de Ucrania. El vicepresidente del Servicio Federal de Inteligencia (BND), Wolfgang Wien, tiene una respuesta: "Podemos entrar en las redes y tratar de evitar daños", dijo en la conferencia.

Es decir, monitoreando internet para detectar posibles atacantes. "No tenemos la opción legal de intervenir o desconectar un sistema", señala. En Alemania, la Oficina Federal para la Seguridad de la Información (BSI) es responsable de ello, y el vicepresidente, Gerhard Schabhüser, explica que alguien autorizado puede "instruir a los operadores de la red para que bloqueen las líneas de internet si es necesario".

Schabhüser no quiere hablar de una ciberguerra de Rusia contra Alemania, aunque Alemania, según sus propias palabras, "evitó por poco una crisis" dos veces en 2022. Schabhäuser cree que en Alemania están bien equipados para defenderse de ataques cibernéticos de otros países. Pero estima que si la guerra continúa en Ucrania, también aumentarán los ciberataques contra Alemania.

Entretanto, el presidente de la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA), Holger Münch, está registrando cada vez más estructuras criminales en el ciberespacio del lado ruso. Su pronóstico en la Conferencia sobre Seguridad Cibernética Nacional fue claro: "Es una gran amenaza que seguiremos viendo este año y el próximo".

(rmr/rml)