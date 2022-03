++Guerra en Ucrania: Alemania dice que los pagos del gas ruso se harán en euros o dólares++

Todas las informaciones en hora del centro de Europa (CET).

20:04 | Greenpeace bloquea suministro de petróleo ruso frente a costas de Dinamarca

Una decena de militantes de Greenpeace bloquearon este jueves en kayak y a nado el transbordo de un cargamento de petróleo ruso entre dos barcos frente a las costas de Dinamarca, anunció la ONG de defensa del medio ambiente.

La organización ecologista organizó esta acción para reclamar la prohibición de la importación de combustibles fósiles procedentes de Rusia, tras la invasión de Ucrania. "Oil fuels war" ("el petróleo alimenta la guerra") pintaron a los activistas en el casco del navío Pertamina Prime.

18:47 | Estados Unidos sanciona a 21 empresas tecnológicas y 13 individuos por ayudar a Rusia

Estados Unidos acordó este jueves sanciones contra 21 empresas tecnológicas y 13 individuos por ayudar a Rusia a evadir las sanciones que le han impuesto por la invasión de Ucrania. El secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, explicó en un comunicado que entre los designados hay 17 entidades y 10 personas supuestamente implicadas en "redes de evasión de sanciones" para proporcionar tecnología occidental a Moscú.

Los otros tres individuos sancionados están presuntamente involucrados en "ciberactividades maliciosas", precisó Blinken. Dos de las empresas señaladas son Senirya y Sertal, con base en Moscú, que según Washington operan en varios países para facilitar el acceso de las Fuerzas Armadas y la inteligencia de Rusia a tecnología occidental "crucial".

18:44 | Scholz afirma que la UE seguirá pagando el gas ruso en euros o dólares

Los países de la Unión Europea (UE) seguirán pagando el gas ruso en euros y dólares, tal como lo estipulan los contratos, dijo este jueves el canciller alemán Olaf Scholz, en respuesta al anuncio de Putin de que Rusia exigirá pagos en rublos.

"Está escrito en los contratos que los pagos se hacen en euros y a veces en dólares", explicó Scholz en rueda de prensa con su homólogo austríaco Karl Nehammer. "Le dije claramente al presidente ruso que las cosas seguirán así", agregó, en referencia a una conversación telefónica que mantuvo el miércoles con Putin.

18:36 | Francia y Alemania se están "preparando" para corte del gas ruso

Alemania y Francia se están "preparando" para un eventual corte de las importaciones de gas ruso, indicó este jueves el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, en momentos en que Moscú supedita el suministro del fluido al pago en rublos a y través del Gazprombank a partir del 1 de abril.

"Puede haber una situación en la cual el día de mañana, en circunstancias muy particulares, no haya más gas ruso (...). Nos corresponde prepararnos a esos escenarios y nos estamos preparando", expresó Le Maire tras entrevistarse en Berlín con su homólogo alemán Robert Habeck.

18:32 | Estados Unidos "no entiende nada" sobre el gobierno ruso, asegura el Kremlin

"No entienden al presidente Putin, no entienden el mecanismo de toma de decisiones, no entienden nuestro trabajo", dijo a periodistas el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov, que ya denunció los comentarios del presidente Joe Biden sobre el líder del Kremlin.

"Esto no sólo es una pena, sino que es preocupante, porque cuando hay tal grado de incomprensión, se toman decisiones equivocadas que luego tienen graves consecuencias", afirmó.

18:30 | ONU pide impulsar medidas de género para proteger a las ucranianas

La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, aplaudió en un comunicado a los países vecinos de Ucrania por recibir a más de 4 millones de refugiados, en su mayoría (90 %) mujeres y niñas, pero alertó sobre los reportes que "están empezando a salir a la luz" sobre los problemas de género.

"Esto demanda una respuesta específica de género para garantizar que se da prioridad a los derechos y necesidades de las mujeres y niñas", señaló Bahous. Las organizaciones de la sociedad civil en defensa de las mujeres, tanto en Ucrania como fuera de sus fronteras, "están singularmente capacitadas" para cumplir esas necesidades y operan con un compromiso que les está llevando incluso a "poner en riesgo sus propias vidas", agregó.

17:55 | Alemania y Francia no descartan nuevas sanciones contra Rusia

Los ministros de Economía de Alemania, Robert Habeck, y Francia, Bruno Le Maire, no descartaron este jueves adoptar nuevas sanciones contra Rusia y señalaron que han identificado algunos puntos que podrían incluirse en un futuro nuevo paquete, aunque no dieron detalles.

"El paquete más reciente de sanciones no tiene por qué ser el último. Hemos identificado algunos puntos que podrían ser parte de un futuro paquete de sanciones, pero comprenderán que no queremos hablar ahora de ellos", dijo Habeck en una comparecencia conjunta con Le Maire.

17:41| Rusia impone sanciones a dirigentes de la UE

Rusia sancionó este jueves a la cúpula de las instituciones europeas, en respuesta a las sanciones impuestas por el bloque a Moscú por la ofensiva militar rusa en Ucrania.

"Las limitaciones se extienden a la alta dirigencia de la UE, incluyendo una serie de comisarios europeos y jefes de las estructuras militares de la UE, así como a la inmensa mayoría de los diputados del Parlamento Europeo que promovieron una política antirrusa", anunció el Ministerio de Exteriores de Rusia.

17:17 | Parlamento Europeo pide a China que sea "fiable" y condene la agresión rusa a Ucrania

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, instó este jueves a China a estar "a la altura" de su rol de potencia mundial "fiable" y condene "claramente" la guerra provocada por Rusia en Ucrania.

"China debería estar a la altura de su imagen de superpotencia fiable y condenar claramente la agresión de Rusia", dijo Metsola la víspera de la cumbre por videoconferencia entre la Unión Europea y China.

17:12 | Tropas rusas abandonan central nuclear de Chernóbil, dice regulador ucraniano

Las tropas rusas que tomaron el control de la central nuclear de Chernóbil e instalaciones de la zona de exclusión de la planta abandonaron la zona hacia Bielorrusia, según el regulador ucraniano Energoatom, que indicó que algunos soldados permanecen todavía en la zona.

Energoatom explicó sin embargo que permanece "un pequeño número de invasores en la estación". El regulador confirmó además que las tropas rusas levantaron "fortificaciones".

16:22 | Putin dice que Occidente debe pagar el gas ruso a través de Gazprombank

Putin anunció este jueves que suspenderá los contratos de suministro de gas si los países "inamistosos" no pagan el combustible en rublos y no abren una cuenta en la moneda rusa en Gazprombank, una de las pocas entidades financieras de Rusia que no ha sido sancionada por la UE.

"Ofrecemos a esos países un mecanismo claro y transparente", dijo el mandatario. También afirmó que Rusia no hará "obras de caridad" en lo que concierne el suministro de gas a Europa y otros países. "Si no se realizan dichos pagos, consideraremos esto como un incumplimiento por parte de los compradores con todas las consecuencias resultantes", advirtió.

16:16 | Putin afirma que habrá "una nueva e inevitable ola migratoria”

"Tras la crisis alimentaria, seguirá una nueva e inevitable ola migratoria, principalmente hacia los países europeos", aseguró Putin este jueves, y acusó a Occidente de "tomar decisiones una tras otra que empujan a la economía mundial a una crisis y conducen a la destrucción de las redes logísticas y de producción".

"También conllevará un aumento de la inflación global y un agravamiento de la desigualdad con una reducción del bienestar de millones de personas y en los países pobres", sostuvo.

15:32 | Erdogan afirma que Putin es favorable al ingreso de Ucrania a la UE

El presidente ruso Vladímir Putin es favorable a un futuro ingreso de Ucrania a la Unión Europea (UE), afirmó este jueves el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien ha hablado varias veces con el líder ruso en las últimas semanas.

"No me parece probable que Ucrania insista mucho en el tema de entrar en la UE. Los países miembro de la UE, salvo algunos, tampoco se lo han tomado muy en serio. Pese a todo, por lo que he sabido, Putin ve de forma favorable un ingreso de Ucrania en la UE", dijo Erdogan a la prensa al volver de una visita a Uzbekistán.

15:21 | OTAN no ve retirada de las fuerzas rusas y espera "más acciones ofensivas"

"Según nuestros datos de inteligencia, las unidades rusas no se están retirando sino que están reposicionándose. Rusia está tratando de reagruparse, de volver a dar suministros y reforzar su ofensiva en la región de Donbás", en el este de Ucrania, declaró este jueves el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg.

"Al mismo tiempo, Rusia mantiene la presión sobre Kiev y otras ciudades. Así que podemos esperar acciones ofensivas adicionales que traerán aún más sufrimiento", añadió.

afp/reuters/dpa/ap/efe /rr