Guatemala: suspenden la inhabilitación al partido Semilla

"Se deja en suspenso la resolución SRC-R-3207-2023 emitida por el Director del Registro de Ciudadanos [padrón electoral] hasta la conclusión del proceso electoral", ordenó este domingo (03.09.2023) el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) en una resolución leída por su portavoz, Luis Gerardo Ramírez. La máxima autoridad electoral del país suspende así temporalmente la inhabilitación al partido Movimiento Semilla, del presidente electo Bernardo Arévalo, hasta el 31 de octubre, día en que termina formalmente el proceso electoral.

No queda claro si Semilla volvería a ser suspendido nuevamente después de esa fecha. El TSE devuelve así, al menos temporalmente, el estatus legal a la formación política, cortando un intento de debilitarla desde las fuerzas políticas contrarias. La decisión del se produce días después de que el registro electoral suspendiera al partido acatando una orden del cuestionado juez Fredy Orellana. La Fiscalía General está investigando, impulsada por el también cuestionado fiscal Rafael Curruchiche, si hubo irregularidades en la recopilación de las firmas necesarias para la formación del partido años atrás.

El TSE dijo que la suspensión no podía mantenerse porque no procedía de un organismo electoral, ya que la ley electoral de Guatemala no permite la suspensión de un partido durante el período electoral. "No resulta razonable ni prudente exponer la vigencia de las organizaciones políticas [...] mientras no concluya el proceso electoral", agrega la actual resolución. El Movimiento Semilla también apeló la suspensión ante el sistema judicial ordinario, hasta el momento sin resultado, después de que Arévalo prometiera apelar lo que llamó una suspensión "ilegal" y de que ayer denunciara un "golpe de Estado" en Guatemala.

Los líderes del Congreso ya habían utilizado la suspensión del Movimiento Semilla la semana pasada para evitar que formaran grupo parlamentario y convertir a sus siete legisladores, incluido Arévalo, en independientes, lo que les impide liderar comités legislativos u ocupar otros puestos de liderazgo en el Congreso.

Arévalo, legislador y académico progresista, sorprendió a Guatemala al llegar a una segunda vuelta presidencial el 20 de agosto y venciendo después en ella a la ex primera dama Sandra Torres por más de veinte puntos. Desde esa primera ronda de votación en junio, su partido ha sido objeto de ataques. El viernes, el jefe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos dijo que los esfuerzos parecen encaminados a impedir que Arévalo asuma el cargo en enero. Observadores dentro y fuera de Guatemala han advertido en los últimos años que la democracia del país está en declive.

lgc (afp/ap/rtr)