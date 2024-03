Guatemala: Jimi Bremer envía a juicio a Claudia González

El juez penal guatemalteco Jimi Bremer, sancionado por corrupción por Estados Unidos, envió este lunes (18.03.2024) a juicio a la abogada Claudia González -exfuncionaria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- por un supuesto caso de abuso de autoridad.

De acuerdo con el juez, González pudo haber cometido irregularidades cuando estaba a cargo de una investigación contra la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling, quien fue procesada por intervenir para eliminar acusaciones en contra de uno de sus hijos.

Después de ser enviada a juicio en una audiencia desarrollada este lunes, la ex trabajadora de la CICIG aseguró que la acusación es "muy vaga" y que el juez no analizó los medios de descargo que presentó para defenderse. "Lo importante es que vamos a debate y demostrar que no cometí el delito de abuso de autoridad porque no soy funcionaria pública", agregó González.

La abogada pasó en prisión preventiva 82 días en 2023 por este caso y, durante este tiempo, denunció que el proceso en su contra se trata de una "venganza política", por investigar casos de corrupción.

Bremer fue sancionado en 2023 por Estados Unidos, por considerar que ha participado en casos de corrupción y criminalización contra operadores de justicia y periodistas.

Entre 2018 y 2024, más de 50 personas guatemaltecas -entre jueces, fiscales, abogados, periodistas y activistas- han tenido que salir del país centroamericano en busca de asilo, tras denunciar persecución política en su contra de parte del Ministerio Público (Fiscalía).

