Guatemala: elección sin candidatas

Cuando los guatemaltecos y guatemaltecas elijan a su nuevo presidente, este domingo (16.06.2019), dos de las principales candidatas ya no estarán en la papeleta. Todavía en mayo, tanto a Zury Ríos, la hija del exjefe de Estado Efraín Ríos Montt, como a la exfiscal general Thelma Aldana, la Corte de Constitucionalidad les denegó la candidatura. En ambos casos, la decisión de la corte fue muy controvertida. Según la corte, Ríos no puede participar por sus nexos familiares con el exgeneral Efraín Ríos Montt, mientras que en el caso de Aldana se argumenta que la candidata no cumplió con todos los requisitos formales necesarias para la inscripción. "En un Estado de derecho, hay que aceptar la decisión de la corte", dijo a DW Demian Regehr, representante de la Fundación Hanns Seidel en Centroamérica y el Caríbe. "Sin embargo, estamos hablando de procesos muy politizados, que no se guían sólo por los principios de un Estado de derecho."

Thelma Aldana, exfiscal de Guatemala cuya candidatura le fue denegada.

Thelma Aldana, quien ahora queda fuera de la contienda, era la candidata de Semilla, un nuevo partido progresista que se formó a raíz de la crisis política que atravesó el país durante los últimos años. Como fiscal general, Aldana fue una de las protagonistas de la lucha contra la corrupción. Por casos de corrupción mandó a prisión al entonces presidente Otto Pérez Molina, y abrió investigaciones contra el actual mandatario, Jimmy Morales. Como candidata presidencial, Aldana prometió seguir con la lucha contra la corrupción, algo que le ganó muchos enemigos en la élite del país. Por lo tanto, la decisión de la corte dejó un sabor muy amargo. "Que dos de las candidatas punteras estén lidiando con obstáculos jurídicos en su proceso de inscripición hace pensar en una democracia obstruida", opina Regehr.

Zury Ríos, hija del expresidente Ríos Montt.

Uno de los temas políticos primordiales durante los últimos meses ha sido la expulsión del país de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La CICIG ha sido un aliado clave e independiente en la lucha contra la corrupción. Según diferentes encuestas, una amplia mayoría de la población apoya su trabajo. Sin embargo, los candidatos que lideran las actuales encuestas se han posicionado en contra de la comisión. "Estamos ante una situación en la que el sistema no responde a la exigencia ciudadana", dice Edie Cux, el director de la ONG Acción Ciudadana, el capítulo guatemalteco de la organización Transparencia Internacional.

Jimmy Morales, presidente de Guatemala.

Según encuestas preelectorales, la candidata Sandra Torres, del partido UNE, lidera en la intención del voto. Sin embargo, nada está decidido, ya que la no inscripción de las candidatas Ríos y Aldana deja huérfano a un gran porcentaje del electorado. Torres es la exesposa del expresidente Álvaro Colom (2008 – 2012) y una de las candidatas con más experiencia política, ya que jugó un papel importante durante el Gobierno de Colom. Su administración, como primera dama, de los amplios programas sociales fue criticada por falta de transparencia. Además ha sido señalada e investigada por actos de corrupción. Es su segundo intento de llegar a la presidencia, ya que en 2015 quedó en segundo lugar.

Matías Ponce, vocero de la CICIG de Guatemala.

Dado que todos los ojos están puestos en las elecciones presidenciales, los comicios al Congreso de la República pasan casi desapercibidos. "Es una paradoja, porque donde realmente se maneja el poder es en el Congreso", explica Edie Cux. Fue ahí donde se protegió al Presidente Jimmy Morales para que no perdiera su derecho a antejuicio, y fue el Congreso que le quitó este derecho al expresidente Pérez Molina. Por lo tanto, el futuro de la lucha contra la corrupción no se define solamente en las elecciones presidenciales, sino tambión en la reconformación del Congreso de la República.

