Guatemala: detienen a excandidata presidencial Sandra Torres

"La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, con apoyo de la Policía Nacional Civil, coordinó la detención de Sandra Julieta Torres Casanova, quien tenía orden (de arresto) girada el pasado viernes”. Con esas palabras explicó este lunes (02.09.2019) a la prensa la portavoz de la fiscalía, Julia Barrera, la operación que dejó tras las rejas a la excandidata presidencial y exprimera dama de Guatemala.

A Torres, de 63 años, se le acusa por los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita. Rodeada por una nube de periodistas, escoltada por agentes de la Policía y cubierta con una capucha, gafas de sol y un pañuelo que tapaba casi toda su cara, la exprimera dama llegó a las Torres de Tribunales sin dar declaraciones, limitándose a decir "me están quitando el aire. Me voy a desmayar”.

En febrero pasado, la FECI pidió retirar los fueros de Torres para investigarla tras revelar que unos 2,5 millones de dólares no fueron reportados en los gastos de la campaña electoral de 2015. Ese año -al igual que éste-, Torres fue candidata presidencial de la socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que había llevado al poder a su exesposo, el expresidente Álvaro Colom (2008-2012), de quien se divorció en 2011 para competir a la primera magistratura.

Colaboró la CICIG

La exprimera dama socialdemócrata perdió el pasado 11 de agosto el balotaje presidencial frente al médico derechista Alejandro Giammattei, y durante la campaña gozó de inmunidad por su condición de candidata presidencial. El pasado 16 de agosto, poco después de perder las elecciones, Torres se puso a disposición de la Justicia y entregó su pasaporte, aunque siempre ha dicho que las acusaciones en su contra son una persecución política.

De acuerdo con el fiscal Juan Francisco Sandoval, los fondos en cuestión fueron entregados al partido por dos empresas guatemaltecas, pero nunca fueron ingresados en los reportes que presentaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE). En la investigación participó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU que ayudó a combatir la corrupción en el país, y que concluirá su mandato este martes tras 12 años de labores.

DZC (EFE, AFP)

Jimmy Morales, en el ojo del huracán “Ni corrupto ni ladrón” Con una campaña donde se presenta como “Ni corrupto ni ladrón”, el cómico televisivo Jimmy Morales empieza a subir en las encuestas de cara a las presidenciales de 2015. El hecho de venir de fuera del mundo político, muy cuestionado por sucesivos escándalos de corrupción, le jugó a favor. Morales ganó a Sandra Torres en segunda vuelta, donde obtuvo el 65,48 por ciento de los votos.

Jimmy Morales, en el ojo del huracán Primeras denuncias En noviembre de 2016, el Tribunal Supremo Electoral denunció que el derechista Frente de Convergencia Nacional – Nación recibió financiamiento electoral ilegal por un monto cercano al millón de dólares. Como Morales lideraba la tienda política, se le sindicó como responsable. Se dio plazo al partido hasta el 31 de agosto de 2017 para pagar una multa de 60 mil dólares.

Jimmy Morales, en el ojo del huracán Crisis internacional El 26 de agosto de 2017, Morales acusa al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, de presionar a diputados para que aprueben reformas constitucionales. Por ello, declaró “non grato” al jefe de la comisión que investiga la corrupción en el país. Muchos vieron en este acto una movida política que buscaba blindar al mismo Morales. La Corte de Constitucionalidad suspendió la orden de Morales.

Jimmy Morales, en el ojo del huracán Presidente sin partido El Tribunal Supremo Electoral decide suspender al partido de Jimmy Morales porque no pagó la multa de 60 mil dólares que se le había impuesto. El Frente de Convergencia Nacional – Nación está impedido de realizar toda clase de actividades.

Jimmy Morales, en el ojo del huracán El caso pasa al Congreso Tres solicitudes de antejuicio contra Morales llegaron a manos de la Justicia. Una de ellas era de la CICIG y del Ministerio Público, que acusan al mandatario de financiamiento electoral ilícito durante la campaña de 2015. La Corte Suprema de Justicia dio trámite a la medida, pasando el caso al Congreso, que debía tomar una decisión al respecto.

Jimmy Morales, en el ojo del huracán Recomendación clara: quitar la inmunidad Una comisión pesquisidora formada por cinco diputados conoció los documentos que se presentaron en contra de Morales. También escuchó a su defensa, aunque el mandatario decidió no asistir a la citación que le hicieron los parlamentarios. Tras analizar los antecedentes, la comisión recomendó quitar la inmunidad del jefe de Estado, aunque no halló datos que lo incriminaran directamente.

Jimmy Morales, en el ojo del huracán Un Parlamento para Morales El Parlamento votó por mantener la inmunidad del mandatario, lo que lo libera de ser sometido a juicio por la justicia civil. Sin embargo, su imagen quedó fuertemente dañada, especialmente por su choque con la CICIG. A nivel internacional, Guatemala también perdió en términos de imagen. Morales queda debilitado tras todo el proceso. Autor: Diego Zúñiga



