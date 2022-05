Guatemala: Alejandro Giammattei no asistirá a Cumbre de las Américas

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció este martes (17.05.2022) que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles en junio, mientras mandatarios como los de México y Bolivia han condicionado su presencia en el foro.

Estados Unidos, anfitrión de la cita, criticó el martes la designación de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, por cuatro años más, pese a que el Departamento de Estado la incluyó en una lista de "agentes corruptos".

Los comentarios del Departamento de Estado no fueron bien recibidos por Giammattei. "No me van a invitar a la cumbre. De todos modos, yo mandé a decir que no voy a ir", sostuvo el gobernante.

"Se lo dije y lo repito al embajador de esa nación [EEUU], que este país [Guatemala] podía ser de este tamaño [pequeño], pero que mientras yo fuera presidente, a este país se le respetaba y se le respeta la soberanía", afirmó el presidente, durante una actividad de la Embajada de México en su país.

La polémica Cumbre de las Américas

Washington advirtió que el respeto a la democracia es "condición" para participar en la cita. Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Bolivia, Luis Arce, ya han anunciado que supeditan su asistencia a que no haya exclusiones.

De acuerdo con la diplomacia estadounidense, Cuba, Nicaragua y Venezuela "no respetan" la Carta Democrática Interamericana -el documento regional de defensa de la institucionalidad vigente desde septiembre de 2001- "y por lo tanto" esperan que no estén presentes en la próxima cumbre hemisférica que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles.

Ante este escenario, la presidenta de Honduras, la izquierdista Xiomara Castro, pidió no excluir a ningún país. Por su parte, la canciller chilena, Antonia Urrejola, ha pedido que la convocatoria sea "lo más amplia posible" y recordó que la exclusión en este foro de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba "no ha dado resultados".

