Guatemala: Alejandro Giammattei niega haber recibido sobornos de rusos

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, se defendió este martes (27.07.2021) de diversas acusaciones recientes en su contra y aseguró que no ha recibido sobornos de ciudadanos rusos en el país centroamericano.

"En los últimos días ha habido comentarios falaces que rayan en la calumnia y la difamación sobre la supuesta visita que recibí de ciudadanos rusos que eran portadores de maletas de dinero", explicó en rueda de prensa el gobernante, quien dijo que dicha versión está "totalmente alejada de la verdad". Giammattei añadió que presentó ante el Ministerio Público dos "acciones" para ponerse a disposición de la entidad en "este caso o de cualquier otro caso" en el que se le acuse.

Las palabras del gobernante se registran cuatro días después de que el fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval indicara que se tenía información y pesquisas sobre la entrega de dinero al Gobierno por parte de ciudadanos rusos en abril pasado, sin profundizar al respecto. Sandoval hizo pública la teoría del soborno a la Administración de Giammattei, el pasado viernes 23 de julio, tras ser destituido como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad por decisión de la jefa del Ministerio Público y fiscal general, Consuelo Porras.

"Estados Unidos al Gobierno de Guatemala no le ha enviado ningún mensaje"

Además, Giammattei aseguró que no hay inconvenientes en la relación con Washington, después de que el Gobierno de Joe Biden indicara este martes mediante su Departamento de Estado que ha puesto pausa "temporalmente" a la cooperación con el Ministerio Público tras la salida de Sandoval.

"Discúlpenme, pero Estados Unidos al Gobierno de Guatemala no le ha enviado ningún mensaje. El problema del señor Sandoval es del Ministerio Público", enfatizó Giammattei ante la consulta de un periodista. "El Ministerio Público procedió a la destitución de Sandoval. El Gobierno ha sido claro al decir que no intervenimos en los asuntos de la Justicia y la manera en que se maneja el Ministerio Público lo debe responder la fiscal general y no el presidente del país", agregó el mandatario.

Sandoval afirmó en una maratónica conferencia que Porras, quien tomó posesión en 2019, ha detenido varias pesquisas en contra del Gobierno de Giammattei. "Su intención (de Porras) es proteger a sus amigos que pudieran resultar involucrados en las investigaciones", argumentó Sandoval. El fiscal añadió que la jefa del Ministerio Público ha bloqueado los casos de alto impacto de corrupción mediante traslados de expedientes, remoción de fiscales, prohibiciones para operativos, "retraso" de procesos y "agilizar lo que le conviene".

Según una investigación del diario vespertino La Hora, la decisión de remover a Sandoval fue un pedido del presidente guatemalteco a la fiscal general, por posibles investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en contra del gobernante.

