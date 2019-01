Guaidó trata de convencer a militares de retirar su apoyo a Maduro en columna en el NYT

También se especula con que Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano, podría ser reconocido muy pronto como presidente interino.

Guaidó escribió en una columna para el periódico New York Times este miércoles (30.01.2019) que "el retiro del apoyo militar a Maduro es decisivo para el cambio de gobierno y la mayoría de los efectivos militares y de las fuerzas de seguridad sabe que las actuales penurias son insostenibles."

Asimismo, señaló en su columna que se había reunido con militares y funcionarios de seguridad a través de canales clandestinos y ha ofrecido una amnistía para aquellos que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad.

"Hoy los venezolanos nos vemos una vez más ante el desafío de restaurar la democracia y reconstruir el país, pero en el contexto de una emergencia humanitaria: hay una dramática escasez de alimentos y medicinas, los servicios básicos colapsaron, un número cada vez mayor de menores sufren desnutrición infantil y enfermedades que estaban erradicadas han regresado", escribió el autoproclamado presidente interino de Venezuela en el NYT.

Ya durante las nuevas protestas contra el presidente en funciones de Venezuela, Nicolás Maduro, Guaidó hizo un llamamiento a las fuerzas militares:"Volvemos a llamar a los soldados de la patria, no disparen en contra de su pueblo, un pueblo que protesta también por su familia. Es una orden. Ya basta de que encarcelen y torturen”. Muchos manifestantes llevaban pancartas con las tres propuestas de la Asamblea Nacional: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, y gritaban: "¡Guaidó presidente!".

Este jueves (31.01.2019), Juan Guaidó, de 35 años, explicará cómo piensa sacar a Venezuela de la crisis socioeconómica en la que se encuentra. Según él, lo principal es estabilizar la economía y responder de inmediato a las necesidades que plantea la profunda crisis humanitaria por la que están pasando los venezolanos. También dijo que es importante restablecer el funcionamiento de los servicios públicos y combatir la pobreza.

Nicolás Maduro anunció, por su parte, una conferencia de prensa, también para este jueves.

"Maduro está usurpando la presidencia de la república"

"Quiero dejar claro lo que sucede en Venezuela: las elecciones del 20 de mayo de 2018 fueron ilegítimas, como ha reconocido la comunidad internacional. Por eso, desde el 10 de enero, cuando finalizó el periodo presidencial 2013-2019, Nicolás Maduro está usurpando la presidencia de la república", dijo en su columna Guaidó. "Mi designación como presidente interino se basa en el artículo 233 de la Constitución, que dice que si para el inicio de un nuevo periodo presidencial no hay un mandatario electo, el presidente de la Asamblea Nacional se encargará del poder hasta llevar a cabo elecciones libres y transparentes. Por estas razones, mi juramentación del 23 de enero de 2019 no puede calificarse como una "autoproclamación”. No asumí la presidencia encargada ese día por decisión propia, sino en apego a la Constitución."

Juan Guaidó afirmó el miércoles (30.01.2019) que "no ha recibido ninguna orden" que le impida salir del país puesto que quien la reclamó es "quien usurpa funciones en la Fiscalía y en el Supremo". "No he recibido ninguna orden, fue una declaración en el día de ayer (el martes) de quien usurpa funciones en la Fiscalía y quienes ocupan espacios en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)", dijo Guaidó a periodistas en Caracas

"En la unión está la fuerza y la salvación de toda Venezuela"

"A Maduro le queda poco tiempo usurpando la presidencia, pero para lograr su salida con el menor derramamiento de sangre, todos los venezolanos debemos permanecer unidos y presionar para el quiebre final del régimen. Para ello, necesitamos del apoyo de los gobiernos, instituciones y personas en el mundo que creen en la democracia y la libertad. Debemos encontrar soluciones efectivas a la grave crisis humanitaria que padecemos, así como seguir construyendo un camino hacia el entendimiento y la reconciliación. En la unión está la fuerza y la salvación de toda Venezuela", finaliza Guaidó su columna en el New York Times.

Corina Machado pide a la UE alinearse con el Grupo de Lima

La plataforma Soy Venezuela, de la opositora María Corina Machado y del exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, instaron este miércoles a la Unión Europea (UE) a alinearse con las iniciativas del Grupo de Lima, que la semana pasada respaldó al autoproclamado presidente venezolano, Juan Guaidó.

"Instamos respetuosamente a la Unión Europea a que se alinee a las iniciativas claras del Grupo de Lima", dijo la plataforma en un comunicado el 30.01.2019, en el que también señalan que "lo que el pueblo venezolano pide a la Europa democrática es apoyo y solidaridad real, concreta, urgente, efectiva y eficiente".

