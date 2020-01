Guaidó: diputados alemanes respaldan diálogo y sanciones contra Maduro

Ilusión y grandes expectativas suscitó la juramentación el 23 de enero de 2019 de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Pero la burbuja Guaidó se desinfló con relativa rapidez en su propio país y después en el medio centenar de Estados que lo reconocieron como presidente interino. Un año después, y a pesar de la prohibición de salir de Venezuela, el también presidente de la Asamblea Nacional ha emprendido una gira internacional en la que se ha reunido con Iván Duque, Mike Pompeo y Boris Johnson. Además visitó el Parlamento Europeo y el Foro Económico de Davos y tiene previsto reunirse con la ministra española de Exteriores.

"Este ha sido un año de decepciones, porque sigue habiendo un desequilibrio de poderes entre Maduro y Guaidó y estamos lejos de que se produzcan elecciones libres y democráticas. Es lógico y me parece bien que Guaidó trate de asegurarse apoyo internacional en Europa”, dice a Deutsche Welle Peter Weiß, diputado alemán que preside el grupo parlamentario de trabajo dedicado a Latinoamerica del partido democristiano CDU/CSU.

Ulrich Lechte, diputado del Bundestag por el grupo liberal FDP.

La solución diplomática

Guaidó pidió a Europa más dureza contra el régimen de Maduro y en Davos descartó negociar de nuevo con el presidente venezolano tras los fallidos intentos de diálogo, que calificó de "burlas”. Sin embargo, el Parlamento Europeo quiere seguir la senda del diálogo emprendida por la UE en 2019, con la puesta en marcha del Grupo de Contacto para Venezuela. Ulrich Lechte, diputado del Bundestag alemán y miembro de su Comisión de Exteriores por el partido liberal FDP, tiene sus dudas al respecto, porque considera que, hasta ahora, Maduro ha utilizado esa vía "para ganar tiempo y seguir socavando la democracia venezolana”. Indica que "mientras Maduro siga firme en el poder, como parece que lo está, ya que el Ejército sigue apoyándolo, es difícil que el diálogo dé frutos positivos. Pero es preferible eso a emprender cualquier acción bélica, por consiguiente debemos dejar abierto ese camino”. También Peter Weiß, a pesar de haberse sentido "muy decepcionado” sobre todo tras las conversaciones de Oslo "en las que habíamos depositado grandes esperanzas”, dice estar convencido de que "los europeos deben buscar una solución diplomática”.

Nuevas sanciones

Aunque ambos apuestan por el diálogo, tanto Weiß como Lechte consideran que las nuevas sanciones que Guaidó pidió al Parlamento Europeo son una herramienta "eficaz” y "necesaria”. Ulrich Lechte advierte, sin embargo, que el problema es que no hay unanimidad mundial en este tipo de sanciones. "China y Rusa apoyan el régimen de Maduro y Turquía compra el oro que a Venezuela le sigue quedando. Es difícil que en Europa llegemos a un acuerdo sobre ese asunto. Las propuestas de Guaidó me parecen bien en lo que respecta a las sanciones individuales y comprendo perfectamente su petición de declarar el oro venezolano como ‘oro de sangre”, dice Lechte. Por su parte, Peter Weiß afirma que no es tan sencillo que las sanciones tengan el impacto deseado, ya que "la gente de Maduro es lo suficientemente hábil como para colocar su dinero de forma inadvertida”. Sin embargo, cree que "bloquear cuentas debe hacerse consecuentemente hasta el final. Sería una señal muy clara si siguiéramos ese camino”.

Ver el video 03:07 Compartir El convulso año de Juan Guaidó Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3Wh0c Juan Guaidó, un año de desafío al chavismo

Anuncio de elecciones en 2020

Recientemente, Maduro anunció elecciones en 2020 a la Asamblea Nacional. ¿Qué credibilidad cabe concederle al mandatario y a la posibilidad de que se celebren unos comicios libres y justos? "Eso es un nuevo abuso de la democracia”, afirma rotundo Ulrich Lechte. "Maduro ha reducido la capacidad de acción de la Asamblea Nacional en Venezuela, que fue elegida democráticamente, y convocó una Asamblea Constituyente. Después negó el acceso al edificio del Parlamento a Juan Guaidó, su presidente, para impedir su reelección. Dudo mucho que se celebren unas nuevas elecciones parlamentarias en mejores condiciones”, dice.

Por su parte, Peter Weiß considera que debe haber también presidenciales, aunque este año no toque, porque "Maduro está en el poder de forma ilegítima”. En su anuncio, el mandatario venezolano invitó a organismos internacionales a llevar a cabo observación electoral, pero, para Weiß, eso "solo tiene sentido si previamente se dan ciertas condiciones para que se celebren unas elecciones justas: un Tribunal Supremo Electoral independiente y una Comisión Electoral independiente. Ahí es donde Maduro debe mostrar su disposición. Porque si esas instituciones permanecen con su composición actual, no se dan las condiciones para que se celebren elecciones justas y libres. ¿De qué sirve que se lleven a cabo elecciones cuyos resultados pueden ser después manipulados por la Comisión Electoral?"

El regreso de Guaidó

El regreso de Juan Guaidó a Venezuela en 2019 supuso un enredo diplomático para Alemania, cuyo embajador protegió con su presencia –junto a la de otros diplomáticos- la llegada del presidente interino a Caracas, donde se arriesgaba a ser detenido. ¿Qué sucederá esta vez? "Detenerlo sería reconocer de facto que Guaidó es un problema”, dice Ulrich Lechte. "Más bien creo que el régimen de Maduro juega con el tiempo y trata de dividir a la oposición con nuevas elecciones y una supuesta renovación democrática, para que finalmente Guaidó acabe en el olvido”, especula el diputado alemán. "No creo que el Gobierno venezolano tenga forma de impedir su regreso”, dice, por su parte Peter Weiß. "Si lo hiciera, sería el fin de la oferta de Maduro de celebrar elecciones libres, ya que se revelaría como ficticia. Y se desenmascararía a sí mismo y su único objetivo: aferrarse al poder por todos los medios, cueste lo que cueste.”

(er)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |