Guaidó anuncia que el 23 de febrero ingresará ayuda humanitaria a Venezuela

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino de Venezuela el 23 de enero pasado, anunció este martes (12.02.2019) que la ayuda humanitaria comenzará a entrar al país a partir del próximo 23 de febrero.

"El 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela", dijo Guaidó en su discurso ante una multitud de opositores, concentrados en el este de Caracas para exigir a la Fuerza Armada dejar entrar la asistencia.

"El usurpador va a tener que irse"

Desde la tarima, Guaidó pidió a unos 250.000 voluntarios, inscritos para colaborar en el ingreso de la ayuda, organizarse durante este fin de semana. "Porque tendremos que ir en caravanas", agregó. "La ayuda humanitaria va a entrar sí o sí a Venezuela, porque el usurpador va a tener que irse, sí o sí de Venezuela. No es la primera vez que Venezuela se va a librar de un tirano, no es la primera vez, esperemos sí que sea la última", agregó el también jefe del Congreso de mayoría opositora.

Guaidó insistió, en ese sentido, en ordenar a la Fuerza Armada para que permita el ingreso de este apoyo al recordarles que, probablemente, muchos de sus familiares también lo necesiten.

Centros de acopio

Asimismo, informó que el estado brasileño de Roraima suma desde hoy otro centro de acopio de ayuda humanitaria para Venezuela y adelantó que habrá otros dos más, aunque no precisó dónde.

Desde la semana pasada la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con el estado de Táchira, almacena donaciones hechas por ese país y Estados Unidos para Venezuela, donde, según cifras de Guaidó, hay cerca de 300.000 ciudadanos en riesgo de muerte y 2.000.000 en crisis por enfermedades.

Muchas personas participan en un mitin de opositores del Gobierno en la capital venezolana.

"Un Vietnam latinoamericano"

Del mismo modo, durante su aparición pública, Guaidó aseguró que "no va a existir" una guerra en Venezuela. "Ustedes (en el oficialismo) hablan de una supuesta guerra que no va existir (...) ¿quién estaría dispuesto a ir a la guerra si (el gobernante Nicolás Maduro) no tiene siquiera el respaldo y el respeto de sus vecinos y el mundo?", dijo Guaidó al término de una manifestación en Caracas.

Desde el oficialismo, Maduro y el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, han insistido en varias ocasiones en que hay un riesgo de que en Venezuela haya una guerra y han asegurado que, si hubiera una intervención exterior, el país sería "un Vietnam latinoamericano" para Estados Unidos.

Para Guaidó, "esa amenaza de falsa guerra es para intimidar", aunque no a sus simpatizantes pues saben "que no existe". "Así que no, no es cierto, cuando el 90 % de la población quiere cambio no hay quien detenga ese elemento", subrayó Guaidó.

Por eso, se preguntó también "quién estaría dispuesto a inmolarse por un tipo que no protege a nadie, quien estaría dispuesto a ir a la guerra por una persona que no goza del respaldo popular".

"¿Quién se va a inmolar por maduro? Nadie, absolutamente nadie. Mientras nosotros estamos reclutando voluntarios (para repartir la ayuda humanitaria). Ya se han registrado en menos de 24 horas 250.000 voluntarios", apostilló Guaidó.

FEW (EFE, AFP)

