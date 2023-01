Greta Thunberg recibe espaldarazo de Al Gore desde Davos

El activista climático estadounidense Al Gore respaldó el miércoles la lucha de Greta Thunberg contra una mina de carbón alemana en un feroz discurso que también apuntó al Banco Mundial y Abu Dhabi. En el Foro Económico Mundial en Davos, Gore dijo sin rodeos a los delegados que "no estamos ganando" la lucha contra el cambio climático y las emisiones siguen aumentando a pesar de "todas estas promesas de estos últimos años de reducir las emisiones".

Elogió a Thunberg, quien fue retenida brevemente por la policía el martes cerca de la aldea alemana de Luetzerath, que está siendo arrasada para dar paso a una mina de carbón ampliada. "Estoy de acuerdo con sus esfuerzos para detener esa mina de carbón”, dijo Gore, y agregó que los jóvenes de todo el mundo se desesperan por los esfuerzos de los líderes para abordar la crisis climática. "Miran al Banco Mundial y dicen 'tienes a un negacionista del clima a cargo del Banco Mundial, entonces, ¿por qué te sorprende que el Banco Mundial esté fallando por completo en hacer su trabajo?'", dijo.

Críticas al Banco Mundial

"Todo el mundo sabe que el Banco Mundial está fallando gravemente". El jefe del Banco Mundial, David Malpass, quien fue designado por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha enfrentado a repetidas críticas de personas que cuestionan su compromiso con la acción climática, así como el historial del banco.

El exvicepresidente estadounidense Al Gore

Gore también subrayó las dificultades que tienen los activistas para entender por qué el jefe de la compañía petrolera nacional de los Emiratos Árabes Unidos ha sido nombrado presidente de las conversaciones climáticas COP28 de este año en el estado del Golfo.

"No se trata de si es un buen tipo o no o si es inteligente”, dijo el excandidato presidencial demócrata. "La aparición de un conflicto de intereses socava la confianza en un momento en que los activistas climáticos de todo el mundo... han llegado a la conclusión de que las personas con autoridad no están haciendo su trabajo".

