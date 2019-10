Greta Thunberg rechaza premio medioambiental e insta a más acción

La activista sueca Greta Thunberg rechazó este martes (29.10.2019) el premio medioambiental del Consejo Nórdico en protesta por la falta de acción contra la crisis climática.

La adolescente sueca de 16 años estuvo representada por Isabelle y Sophia Axelsson, de la sección sueca de "FridaysForFuture", encargadas de rechazar en su nombre el galardón, dotado con 350.000 coronas danesas (46.848 euros).

"Pertenecemos a los países que más pueden hacer, pero casi no hacen nada. Así que hasta que no empecéis a actuar de acuerdo con lo que exige la ciencia, yo y FridaysforFuture Suecia escogemos no aceptar el premio medioambiental del Consejo Nórdico", señaló.

Thunberg, impulsora del movimiento "FridaysForFuture", fue distinguida por dar "nueva vida" al debate sobre el medio ambiente y el clima e inspirar a millones de personas a exigir acciones concretas a los Gobiernos.

Ver el video 02:57 Compartir Nobel alternativo a Greta Thunberg Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3QFrM Nobel alternativo a Greta Thunberg

Otro premio rechazado

El año pasado, unos tres meses después de su campaña de huelga climática en la escuela, Thunberg rechazó otro premio, el Children's Climate Prize, otorgado por una compañía eléctrica sueca, porque muchos de los finalistas tuvieron que volar a Estocolmo para la ceremonia.

Thunberg señala que los vuelos contribuyen al calentamiento global, por lo que navegó por el Océano Atlántico durante dos semanas en un velero de cero emisiones para llegar a Nueva York. Allí, la sueca, durante una conferencia climática de la ONU en septiembre, regañó a l¡ideres preguntando repetidamente: "¿Cómo te atreves?". "Estamos en el comienzo de una extinción masiva y, sin embargo, de lo único que se puede hablar es del dinero. Nos están fallando", dijo.

Semanas después, Thunberg ganó el Premio Right Livelihood de 2019, conocido como el "Nobel Alternativo", "por inspirar y amplificar las demandas políticas de acción climática urgente, reflejando hechos científicos".

En mayo de 2019, apareció en la portada de la revista Time, que la nombró "líder de la próxima generación".

FEW (EFE, AP)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |