Greta Thunberg apunta a países ricos en su responsabilidad con el cambio climático

La activista ambiental Greta Thunberg, señaló en el plenario de la Cumbre del Clima que se desarriolla en Madrid, la responsabilidad que deben asumir los países ricos en la lucha por frenar el cambio climático. Al respecto, la joven sueca indico que las potencias desarrolladas son las primeras que deben hacer su parte en la lucha contra la emergencia y "llegar a las emisiones cero".

Thunberg acusó a los líderes políticos y empresariales de buscar escapatorias para limpiar su imagen en la lucha contra el cambio climático. "No hay un sentimiento de emergencia entre nuestros líderes, porque si lo hubiera tendrían un cambio su conducta. ¿Cómo podemos hacer para presionar, especialmente a los líderes?”, fueron las palabras de Greta al respecto.

Y agregó que en tres semanas comienza una nueva década clave para el futuro de la humanidad. "No se trata solo de reducir las emisiones de gases, que es algo importante, el mayor peligro viene de la inacción de los políticos y de los directivos que pretenden actuar y no hacen nada. Hay esperanza, pero no viene de los gobiernos y de las empresas, viene de la sociedad y de las personas que comienzan a despertar", señaló.

Para Thunberg, es ineludible que los países ricos asuman su rol en este problema mundial para que así los países pobres también puedan actuar al respecto, ya que en este delicado asunto "no existe equidad" entre todas las naciones.

