Greenpeace Alemania y activista exigen a G7 abandono de carbón en 2030

Un castillo de cuento de hadas: Elmau, sede de la cumbre del G7

"Play to Stay": conciertos y alojamiento

El castillo-hotel de Elmau también cuenta con una sala de conciertos con numerosas butacas, en la que se realizan más de 200 conciertos al año. Algo muy particular: los músicos no reciben paga en dinero, pero pueden vivir gratis en el castillo. "Play to stay", se llama la iniciativa.