Grecia legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo

Es la primera vez en la historia moderna de Grecia que un gobierno conservador saca adelante una reforma liberal, en contra de la voluntad de la Iglesia ortodoxa y de muchos de sus propios votantes y diputados. Tras un apasionado debate, el Parlamento griego aprobó el jueves por la noche (15.02.2023) la ley para la introducción del matrimonio entre personas del mismo sexo. Un total de 176 de los 300 diputados votaron a favor, convirtiendo a Grecia en el primer país cristiano ortodoxo que legaliza el matrimonio homosexual.

"A partir de esta noche, Grecia se enorgullece de ser décimo sexto país de la Unión Europea en aprobar una legislación sobre la igualdad matrimonial. Es un hito para los derechos humanos", declaró el jefe de Gobierno griego, el primer ministro Kyriakos Mitsotakis, en X (antes Twitter) tras la votación en el Parlamento.

Lágrimas ocultas

Durante el debate parlamentario, uno de los últimos oradores, el actor Spyros Bibilas, del pequeño partido nacionalista de izquierda Pleussi Eleftherias, consiguió emocionar a los presentes. "Ya de joven me di cuenta de que en algo era diferente a los demás", dijo este homosexual confeso de 68 años. "Lloraba a escondidas porque tenía que ocultar algo, me avergonzaba de ello y ni siquiera podía decírselo a mis padres". Las lágrimas ocultas lo habían impulsado a luchar para que otros niños no lloraran en el futuro, para que fueran felices, manifestó. Por eso, según Bibilas, votaría a favor del proyecto de ley, aunque hubiera que mejorarlo.

La nueva ley no se limita a legalizar el matrimonio homosexual. En cuanto entre en vigor, también ofrecerá opciones de adopción a las parejas del mismo sexo. Antes no era así: en los casos en que un miembro de una pareja del mismo sexo participaba en la concepción del niño, sólo ese miembro tenía la patria potestad. Por tanto, si el progenitor biológico fallecía, el Estado podía quitarle los hijos al otro progenitor.

El primer ministro griego. Kyriakos Mitsotakis. en el Parlamento. antes de la votación de la ley para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Imagen: Louisa Gouliamaki/REUTERS

Protesta de la Iglesia ortodoxa

No obstante, incluso después de la entrada en vigor de la reforma, las parejas del mismo sexo -a diferencia de las parejas heterosexuales y las mujeres solteras- siguen sin tener derecho a la inseminación artificial. Tampoco pueden recurrir a los servicios de una madre de alquiler para gestar a sus hijos.

La ley se aprobó en contra de la voluntad de la Iglesia ortodoxa Griega, a pesar de sus enérgicas protestas. También se opusieron a la ley los tres partidos de extrema derecha del Parlamento y el ala ultraconservadora de la gobernante Nea Dimokratia (ND). Mitsotakis sabía desde el principio que incluso algunos de sus ministros votarían en contra. Al final, sólo 107 de los 158 diputados de ND votaron a favor de la ley. Veinte votaron en contra y 31 se abstuvieron.

Opositores parlamentarios a la reforma

El opositor más destacado al proyecto de ley fue el ex primer ministro y expresidente de ND, Antonis Samaras. El matrimonio entre personas del mismo sexo "no es un derecho humano", tronó Samaras en el Parlamento.

Pero Mitsotakis no se amilanó. Desde el principio, estaba casi seguro de que al menos cuatro partidos de la oposición (los izquierdistas SYRIZA, Nea Aristera y Pleussi Eleftherias, así como el socialdemócrata PASOK) votarían a favor del proyecto de ley.

El perfil liberal de Mitsotakis

Con este proyecto de ley, el primer pinistro Kyriakos Mitsotakis quería elevar su perfil liberal y mostrar al mundo que su gobierno puede tomarse en serio los derechos humanos y civiles. Han pasado dos años desde el escándalo del espionaje a políticos y periodistas liderado por el sobrino de Mitsotakis. Y, dentro de unos días, se cumplirá un año del trágico accidente ferroviario de Tempi, sin que nadie haya rendido cuentas en ninguno de los dos casos. La semana pasada, incluso el Parlamento Europeo expresó su "preocupación por el estado actual de la democracia griega".

Por eso era importante que Mitsotakis diera un paso hacia la igualdad de los ciudadanos en su lucha por dominar el centro: quiere presentarse como un "verdadero progresista".

(mn/cp)