Grecia inicia un nuevo capítulo para resurgir del rescate financiero

Deutsche Welle: La Comisión Europea dice que este es un nuevo capítulo para Grecia, pero parece que para la gente común es más de lo mismo: alto desempleo, altos impuestos, malas pensiones. ¿Está de acuerdo?

Pierre Moscovivi: No, no lo creo, realmente estamos abriendo un nuevo capítulo. La situación en Grecia ya ha mejorado mucho, incluido el desempleo, que ha disminuido del 27 por ciento al 20 por ciento. Sé que todavía es alto, demasiado alto. Pero creo que ahora las estructuras sólidas que hemos construido en Grecia hacen que este país sea capaz de atraer una vez más a los inversores para ser competitivo y crear muchos puestos de trabajo, y eso es lo que espero. Ahora la gente en Grecia verá que los esfuerzos que han estado haciendo darán fruto. No nos equivoquemos. La crisis griega no es por la austeridad. Más bien fue debido a esta terrible crisis que nos vimos en la necesidad de crear estructuras más sólidas para la sociedad y economía griegas.

Usted ha insinuado en el pasado que tal vez hubo demasiada austeridad. ¿Es ese el mayor error que cometió la UE? ¿Algo que no debería repetirse, digamos, con Italia?

Creo que el mayor error es que subestimamos la profundidad de la crisis. Pensamos que las paredes eran sólidas cuando en realidad eran muy frágiles. Y sí, en algunos momentos fuimos demasiado duros con la austeridad, pero finalmente encontramos el equilibrio adecuado a largo plazo.

¿Demasiado largo, quizás?

Podríamos haber encontrado un mejor equilibrio entre la solidaridad y el esfuerzo, pero en general estoy convencido de que tomamos las decisiones correctas y que era el camino correcto para que Grecia se reformara, y para que nosotros acordáramos un programa que totaliza unos 273 mil millones de euros, un programa que demuestra que estábamos del lado de los griegos.

Algunas personas dicen que Italia será la próxima Grecia. ¿Siente que el nuevo gobierno italiano está a la altura de la tarea de evitar el mismo escenario que enfrentó Grecia?

La situación, por supuesto, es muy diferente. Italia es miembro fundador de la Unión Europea. También ha estado en la zona euro desde el principio.

Eso no hace a Italia inmune a tales problemas.

Italia es el tercer país más grande de la eurozona y tiene el tercer PIB más grande de la zona euro. Es una economía muy creativa y la deuda afecta principalmente el bolsillo de los italianos. Pero aún debemos ser muy cuidadosos con el nivel de deuda pública, que es de alrededor del 130 por ciento. Esto debe ser monitoreado y controlado. Y esta es la razón por la que tendremos que hablar seriamente sobre el borrador del plan presupuestario del gobierno italiano para octubre, y estoy listo para hacerlo.

Pero déjeme repetir la pregunta. ¿Cree que el actual gobierno italiano está a la altura de la tarea de prevenir una catástrofe como la que vimos en Grecia?

Como todos los gobiernos italianos, encontrará la manera. Van a salir del problema, y la prueba estará en el presupuesto. No puedo juzgar basado en programas o palabras. Solo juzgaré según los hechos: hechos, índices y presupuestos.

Pierre Moscovici es un político francés y el actual Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas.

Autor: Max Hofmann (MN/VT)

