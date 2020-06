Grandes ideas: ¿necesitamos trabajar menos para salvar el mundo?

Estos alimentos se conservan para siempre

La miel

Si se la almacena debidamente, la miel se conserva por toda la eternidad, pero debe estar en un recipiente bien cerrado y en un lugar frío. Además, no debe contener ningún cuerpo extraño. Su contenido de agua no debe exceder un 18 por ciento, porque si no, podría fermentar. Si se la guarda durante mucho tiempo se cristaliza, cambiando su color y su consistencia. Pero eso no afecta su calidad.