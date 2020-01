Gran Bretaña, un país dividido en vísperas del “brexit”

A medianoche del viernes (31.1.2020), Gran Bretaña será el primer país en la historia en abandonar la Unión Europea. Un momento histórico, que el primer ministro Boris Johnson celebrará de una manera especial: proyectando una cuenta regresiva en las paredes de su residencia de Downing Street. Se izará la bandera de la Union Jack en los mástiles alrededor del Parlamento y circulará una moneda conmemorativa con la inscripción "Paz, prosperidad y amistad con todas las naciones".

Los británicos Emily Hewertson, a favor del "brexit”, y Steven Bray, en contra, quieren vivir este momento histórico en el distrito gubernamental. Lo único que les une es su pasión por el tema.

Protestando en Westminster contra el "brexit”

Unos días antes del "brexit”, Steven Bray protesta nuevamente en el distrito gubernamental. Desde septiembre de 2017, ha estado aquí todos los días en los que el Parlamento se ha reunido. Con su sombrero azul con la frase "Stop Brexit" y una bandera de la UE de gran tamaño, el hombre de 50 años es inmediatamente reconocible. Cada pocos minutos algún turista se le acerca para tomarse una foto con él. La protesta de Bray en Westminster se ha convertido en toda una institución. Cuando los británicos votaron a favor de la salida de la UE en 2016, él vivía en el sur de Gales.

"Nuestros políticos nos engañaron y nos mintieron sobre el ‘brexit'. No podía dejarlo así". Y por eso, en el verano de 2017, dejó su antigua vida, vendió partes de su colección de monedas y se mudó a Londres para mostrar su descontento directamente a los parlamentarios y periodistas. Desde entonces, Bray recibe a menudo el apoyo de otros activistas europeístas frente al Parlamento británico.

"Algunos parlamentarios me evitan como la peste", afirma Bray, ahora conocido como "Mr. Stop Brexit" en todo el país. "Las reacciones son variadas. 50 por ciento de odio, 50 por ciento de apoyo y aliento. Ambas me inspiran", dice. Bray no se deja disuadir por las experiencias negativas: fue atacado en la calle. Unos jóvenes le robaron el sombrero y lo golpearon en la cara. "Eran fascistas ", dice.

Steve Bray: "Sigo aquí, porque me sigue importando", pone en uno de sus carteles.

"Política y vino espumante"

A pocos metros, Emily Hewertson está escribiendo frenéticamente en su teléfono celular. En su cuenta "Política y vino espumante” tiene 62.000 seguidores. En mayo pasado, Hewertson fue invitada a la BBC. Allí expresó su pasión por el "brexit” y la decepción hacia su partido, el conservador, porque con la primera ministra Theresa May ya había pospuesto la fecha de abandono dos veces. Sus palabras en el programa tuvieron eco en parte del país.

Los periódicos conservadores la llamaron la "Brexit girl" y el número de seguidores de sus cuentas de redes sociales explotó. "Todos piensan que solo los hombres viejos y blancos están a favor del ‘brexit'. Soy joven, mujer y por muchas razones estoy a favor del ‘brexit'. Hay muchas personas de mi generación que estarían de acuerdo conmigo", dice en voz alta. Ella enumera todos los motivos: "La soberanía tiene la máxima prioridad. Establecer reglas propias. Controlar de nuevo la inmigración. Dejar de pagar dinero a la UE. Y por último, pero no menos importante, la mayoría votó a favor del ‘brexit'. Así es en una democracia".

Emily Hewertson, a favor del "brexit", se dio a conocer en un programa de televisión británica.

Brecha en la sociedad por el "brexit"

Sus argumentos recuerdan a los lemas usados en la campaña a favor de abandonar la UE. Hewertson ha recibido varias amenazas de muerte, aunque ella no se deja intimidar. En Londres estudia Ciencias Políticas y Teología. Procede de Northhampton, una ciudad industrial en medio del país, donde, según la estudiante, la gente es simpática con ella, aunque políticamente piense diferente: "Es importante que aprendamos a debatir. Me encanta un buen debate”, dice, segura de sí misma.

La estudiante cree que la brecha que se ha originado en la sociedad británica a raíz del "brexit”, puede superarse ahora con la salida de la UE. Solo así, la sociedad puede concentrarse en su futuro. "Al fin y al cabo, me llevo bien con mi padre y él es europeísta”, dice. El activista en contra de la retirada de la UE Steve Bray, sin embargo, cree que "este país seguirá dividido durante mucho tiempo”.

(rmr/er)

