Gran Bretaña: las consecuencias del “brexit” en el sistema de salud

En las primeras horas de la mañana después del referéndum del "brexit” en junio de 2016, Hubertus von Blumenthal recibió un mensaje simple de su hija: "No puedo creerlo".

El médico alemán, que ha estado trabajando en el sistema de salud británico durante casi 30 años, dice que al principio ni siquiera entendió que esto cambiaría su vida. De la noche a la mañana, dijo, "la atmósfera en el país cambió". Los pacientes de repente preguntaban si él tenía que irse, mientras que otros le aseguraban que aún lo necesitarían. "No se va a casa ahora, ¿verdad, doctor?", preguntaban.

"Estoy en casa", respondía Von Blumenthal. Después de todo, él ha estado viviendo en Gran Bretaña más tiempo que en su Alemania natal. Y está triste por lo poco que parece valer su largo servicio en el sistema público de salud cuando se trata del "brexit”.

La xenofobia es una fuerza impulsora

Von Blumenthal trabaja en un consultorio en el pueblo de Gamlingay. En épocas anteriores, la principal industria de la zona era la agricultura, pero en la actualidad el pueblo es principalmente un hogar para gente que solo duerme ahí, muchos de los cuales trabajan en la cercana y próspera ciudad universitaria de Cambridge.

Su consultorio es diminuto y sombrío. Se requeriría mucha dedicación para pasar una vida profesional en tal entorno. Después de recortes interminables, las instalaciones del sistema de salud de Reino Unido parecen anticuadas y desvencijadas.

En esta parte del país, la mayoría de los habitantes votaron por el "brexit”, dice Von Blumenthal. La gente aquí es mayor y conservadora, y tiene poca experiencia con la economía global.

Hubertus von Blumenthal ha hecho del pueblo de Gamlingay su hogar

En la cercana Cambridge, es lo contrario. Estudiantes y científicos vienen de todas partes del mundo y se consideran parte de la élite global. Traen prosperidad y empleos a la región, pero a solo 30 kilómetros de distancia en Gamlingay, los lugareños no ven la conexión.

Von Blumenthal dice que la mayoría de Gamlingay a favor del "brexit” no se puede explicar por la pobreza o la desconexión social. "Se basa principalmente en la xenofobia. Algunos medios aquí han estado menospreciando todo lo extranjero durante años", dice, y muchas personas han construido sus opiniones sobre la base de esta información.

Además, dice, pocas personas en el área tienen idea de cómo funciona la Unión Europea (UE). "Siempre me han interesado la sociedad y la política británicas y la decisión de abandonar la UE ha tenido un efecto más corrosivo y dañino que cualquier otra cosa que haya experimentado aquí", comenta.

Sector de salud en crisis

El "brexit” está amenazando con convertirse en un desastre para el sistema de salud de Reino Unido, que ya sufre de años de recortes. "Nuestros pacientes tienen que esperar cada vez más y no reciben ciertos tratamientos", explica Von Blumenthal. Según él, el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) de Gran Bretaña ya carece de unos 10 mil médicos. "Si me voy, se les hará difícil encontrar a alguien que me reemplace".

Según Andrew Goddard, presidente del Royal College of Physicians (Colegio Real Universitario de Médicos), el 5 por ciento de todos los médicos en Reino Unido proviene de la UE y casi la mitad de ellos está ahora considerando abandonar el país. En junio, el entonces ministro de Salud, Jeremy Hunt, incluso admitió que la incertidumbre sobre el "brexit” estaba sacando del país a algunos de los "valiosos colegas de Europa".

La campaña del "brexit" prometió que dejar la Unión Europea significaría más dinero para el sector salud.

Se necesitan enfermeras desesperadamente

El Royal College of Nursing es una institución bien establecida con sede en una elegante casa de Londres. Pero Maria Trewern, la presidenta de la escuela, se está preparando para la batalla. En una reciente apelación al gobierno, pidió un mayor reconocimiento de las consecuencias del "brexit” para el sistema de atención médica y sus empleados. Para ella, el peor escenario parece estarse haciendo realidad.

"Desde el referéndum del "brexit”, ya se han ido 2 mil enfermeras de la UE. Es un número significativo, y al perderlas también estamos perdiendo experiencia y conocimiento, lo que realmente dañará el sistema de salud, especialmente en áreas clave", dice Trewern.

Actualmente, hay una escasez de 40 mil enfermeras en Reino Unido, y Trewern teme que esto tenga graves consecuencias para los pacientes. Ella ahora está tratando de reclutar enfermeras de todo el mundo, pero eso también significa sacarlas de países en desarrollo donde también se necesitan.

"Mi esposa es irlandesa, ella trabaja para una compañía global", dice Von Blumenthal. "Podríamos ir a Irlanda y comenzar desde allí". Pero aunque tiene un plan de emergencia, dice que sería difícil irse. Después de casi 30 años, sus raíces están en Gamlingay, sus hijos y nietos también viven en el área.

¿Tiene el doctor alguna esperanza de que el "brexit” aún pueda evitarse antes del 29 de marzo, cuando el Reino Unido debe abandonar la UE? "Muchas personas tienen una creencia casi religiosa en el "brexit” y no quieren escuchar nada más, no quieren escuchar a los expertos", dice. Si a esas personas se les diera la oportunidad de votar en un segundo referéndum y decidieran votar en contra de abandonar la UE, "tendrían que reconocer que previamente tomaron una decisión equivocada. Y eso a veces es difícil". Von Blumenthal cree que no hay suficiente tiempo para evitar lo inevitable y también cree que falta presión política.

No solo eso: cree que muchos británicos ya han escuchado suficiente sobre el "brexit” y solo quieren seguir adelante y terminar con eso, incluso si resulta ser una "píldora amarga" para tragar, creyendo que de alguna manera funcionará al final.

Autor: Barbara Wesel (RR/CT)

