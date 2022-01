Gracias por la lluvia - La lucha de Kisilu por el medio ambiente

Un fuerte temporal le permitió conocer a una cineasta noruega y Kisilu pasó a convertirse en líder social y activista medioambiental.



Tras una larga sequía, en el pueblo de Kisilu todos esperan ansiosos que lleguen las lluvias. Pero cuando llegan, lo hacen de forma tan torrencial que se llevan plantas y arbustos por delante. El temporal arrasa sus hogares y su existencia.





Kisulu no se da por vencido y organiza reuniones con las aldeas vecinas para convencerles de la necesidad de adoptar medidas locales de protección del clima.



Kisilu Musya

"Thank you for the rain" es una película fruto del trabajo conjunto del granjero keniano Kisilu Musya, activista climático y autor de un diario fílmico, y Julia Dahr, una cineasta y activista noruega.

Kisilu y Julia viven en regiones que no podrían ser más dispares, pero comparten objetivos e intereses: combatir el cambio climático y despertar el interés por el tema. Para ello trabajaron cinco años codo con codo y realizaron una película.





