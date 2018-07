Gobierno y Parlamento alemán difieren en ayudas a víctimas Colonia Dignidad

El Parlamento alemán rechazó la propuesta del Gobierno de compensar a las víctimas de Colonia Dignidad, la secta germana dirigida por el exnazi Paul Schäfer que prosperó en Chile durante la dictadura pinochestista, informó hoy (14.07.2018) el semanario alemán "Der Spiegel".

La Cámara Baja ha criticado la propuesta del Ministerio alemán de Exteriores para compensar a las víctimas de ese asentamiento, donde entre 1961 y 2005 unas 300 personas fueron sometidas a trabajos forzados, abusos sexuales, castigos y manipulación mental, porque el plan no prevé ayudas económicas individuales.

Michael Brand, portavoz de Derechos Humanos en el Bundestag del bloque conservador que apoya a la canciller alemana, Angela Merkel, tachó la iniciativa de Exteriores de "cínico papel burocrático". El diputado de la opositora La Izquierda Jan Korte exigió al Gobierno alemán que proponga a la mayor brevedad "sumas concretas" para incluirlas en el presupuesto de 2019.

El Ministerio de Exteriores, por su parte, alegó que muchas víctimas no quieren compensaciones económicas y argumentó, asimismo, que en el caso de Colonia Dignidad es a menudo difícil distinguir a víctimas de victimarios, apuntó "Der Spiegel". Por último, destacó que no quiere sentar precedentes (y evitar así futuras reclamaciones de otros colectivos). No obstante, esta cartera de Estado está estudiando un fondo de ayuda para los problemas de salud de las víctimas, como una manera alternativa de compensación.

Hace dos años, el entonces ministro alemán de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, reconoció la "responsabilidad" de Alemania en relación con los delitos cometidos por esta secta liderada por un exnazi.

Colonia Dignidad, situada a unos 300 kilómetro de Santiago, sirvió además de centro de torturas de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet, y se estima que más de cien opositores al régimen fueron asesinados en el recinto y constan todavía hoy como desaparecidos.

Pana (Efe)

