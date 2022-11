Gobierno y oposición venezolanos vuelven a la mesa de negociación

El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana reanudan este sábado (26.11.2022) en México las negociaciones tras 15 meses de interrupción, con la mirada puesta en la celebración de elecciones "libres" y el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

A su llegada a Ciudad de México, donde tienen lugar las negociaciones, el jefe negociador del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, reiteró a la prensa que uno de los objetivos de esta ronda es "firmar con un sector de la oposición venezolana un amplio acuerdo social". Se refería a un pacto que liberaría recursos venezolanos bloqueados en el extranjero, según había adelantado el gobierno, sin precisar dónde se encuentran esos fondos ni su monto.

El dinero serviría, entre otras cosas, para aliviar el colapso de servicios básicos en un país donde la pobreza golpea a ocho de cada diez personas, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), un estudio publicado el 10 de noviembre. La delegación también llega a México para "cumplir su papel de defender la paz, el derecho que tenemos (...) de vivir en paz", añadió Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional legislativa, en un hangar militar del aeropuerto capitalino, junto al equipo negociador.

Los representantes de la Plataforma Unitaria aspiran a concretar soluciones para la "crisis humanitaria, el respeto a los derechos humanos (...) y especialmente" garantías para "elecciones libres y observables", según adelantaron el jueves en un comunicado. La oposición acusa a Maduro de haber sido reelegido fraudulentamente en 2018. Estados Unidos y países europeos tampoco reconocen esos comicios.

El jueves el canciller de México, Marcelo Ebrard, dijo que el Gobierno mexicano "apoya", pero "no participa" en el diálogo entre la oposición y el Gobierno de Venezuela que se reanudará en el país el próximo sábado, expresó. "Nosotros no participamos directamente en el diálogo, desde luego que apoyamos el diálogo, pero no vamos a estar durante las conversaciones", aclaró Ebrard en una conferencia tras la reunión de ministros de la Alianza del Pacífico.

El oficialismo y la oposición entablaron diálogos en México en agosto de 2021 tras fallidas iniciativas en 2018 en República Dominicana y, después, en 2019 en Barbados. Maduro los congeló dos meses después por la extradición a Estados Unidos del empresario Alex Saab, enjuiciado por lavado de dinero.

lgc (afp/efe)