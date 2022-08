Gobierno de México reporta miles de detenidos y afirma que "no hay terrorismo"

"Este fin de semana, por el ilícito de fuero común hubo 3.630 detenidos, cifra que se da en todo el país”, precisó Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública federal.

No obstante, detalló que por loshechos de violencia en Baja California, Chihuahua, Jalisco y Guanajuato solo hubo 36 detenidos, de los que 12 ya "están ante la Fiscalía General de Justicia”, aunque no se logró la aprehensión de líderes de organizaciones criminales de alto perfil. Además, dijo, en Ciudad Juárez hubo 11 muertos, resultado de una disputa de facciones criminales dentro de un penal de la entidad.

El funcionario detalló que en Jalisco se detuvo a 5 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que en Guanajuato 11 personas fueron aprehendidas, y en Baja California y Ciudad Juárez fueron 12 los detenidos, respectivamente.

Bloqueo de calles y quema de negocios y vehículos

Los hechos registrados en estos estados causan preocupación porque los criminales han incendiado negocios y quemado vehículos para bloquear las calles, por lo que algunos expertos hablan de actos de "narcoterrorismo". Asimismo, explicó que pese a lo aparatosos que fueron los actos violentos y el impacto social y mediático que generaron, este fin de semana fue el tercero con menos homicidios dolosos en lo que va de 2022.

"Con 196 (muertos), desde hace cuatro meses no había habido fin de semana con menos de 200 homicidios”, presumió. Mejía apuntó que en esta administración se ha logrado reducir la capacidad logística y financiera de grupos delictivos. De acuerdo con Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa (Sedena), en el caso específico de los hechos ocurridos en Baja California se debió a que los grupos delictivos "buscan llamar la atención”.

"Se presentan estos actos vandálicos, de alguna manera, para llamar la atención. No atentaron contra la sociedad, pero sí fue un efecto para buscar que las autoridades atendieran la situación, de generar una condición donde se pudiera identificar que hay falta de seguridad”, declaró. Y dijo que los actos violentos se presentan debido a que "hay debilitamiento en los grupos criminales”.

Autoridades afirman que "no son atentados terroristas"

Cuestionado directamente sobre si los hechos violentos de los últimos días eran un acto de terrorismo, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, fue enfático al reiterar que solo fueron actos "propagandísticos” de los grupos delincuenciales. "No son atentados terroristas, no hay que magnificar los hechos, no debe de verse más allá de la propaganda”, enfatizó.

Asimismo, aseveró que la estrategia de seguridad en México "está dando resultados” y apuntó que el próximo 20 de agosto se presentarán los datos que demuestran cómo la incidencia delictiva "está a la baja”. Destacó que este tipo de actos delictivos son resultado de que "cuando se combate la violencia, no estamos exentos de que haya estas reacciones”.

El informe de las autoridades se da luego de que esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asegurara que sus opositores están "exagerando" respecto a los hechos de violencia.

"Están exagerando nuestros adversarios (...) Está como montado, es propagandístico. No hay ningún problema mayor, pero sí quieren agarrar esa bandera de la violencia", apuntó el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

jov (efe, swissinfo)