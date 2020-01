Gobierno de Colombia se desmarca de escándalo por escuchas ilegales de militares

El gobierno colombiano de Iván Duque afirmó este lunes (13.01.2020) que desconocía que militares estuvieran realizando escuchas ilegales a políticos, periodistas y jueces, y pidió sanciones ejemplares contra los uniformados que sean hallados responsables por la justicia.

Las declaraciones se dan luego que la revista Semana publicara indicios y testimonios que presuntamente comprometen a efectivos del ejército en la interceptación de teléfonos y correos electrónicos de personalidades, sin orden judicial y con aparentes fines políticos.

Acompañado del alto mando militar, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, expresó el rechazo del gobierno "a cualquier tipo de persecución, seguimientos o interceptación ilegal en el país”. Trujillo garantizó "transparencia" en el manejo y las investigaciones que promueve sobre el presunto caso de espionaje. "De hallarse que sí hubo irregularidades, el gobierno exige que los responsables sean sancionados de manera ejemplar", enfatizó. "Solamente se tuvo conocimiento de esos hechos cuando se leyó el artículo (periodístico) que es hoy de conocimiento público", declaró el funcionario en rueda de prensa.

Ante esto, el senador de oposición Roy Barreras -uno de los blancos de las escuchas- desmintió lo dicho por el gobierno. "Señor Ministro: el Gobierno, el propio Presidente Duque y la Fiscalia YA CONOCÍAN de estos seguimientos ilegales", escribió en su cuenta de Twitter.

"Es una información que la Fiscalía no tenía", afirmó Espitia

Por su parte, el fiscal general, Fabio Espitia, anunció la apertura de indagaciones y pidió al ministro que le enviara "inmediatamente" las investigaciones internas que su despacho ha realizado. "Es una información que la Fiscalía no tenía, es una información que se conoce por los medios", afirmó Espitia en rueda de prensa.

Entre las víctimas de las interceptaciones estarían jueces de la Corte Suprema, congresistas de distintos partidos, gobernadores y reporteros que el año pasado recibieron amenazas. Ante esto, la Corte Suprema de Justicia calificó el hecho de un "ataque contra la independencia judicial, la democracia y el Estado de Derecho”.

Controversial salida de exjefe del Ejército

En tanto, el general Nicacio Martínez, excomandante del Ejército colombiano, aseguró que su salida del cargo no fue por vínculos con escuchas ilegales, razón por la cual iniciará acciones judiciales. "Mi dignidad y buen nombre no pueden ser pisoteados de manera irresponsable, ni se puede continuar haciéndome daño y a mi familia. Agotaré los recursos e instancias jurídicas que sean necesarias hasta que salga a luz pública la verdad sobre las injustas acusaciones a las que he sido sometido", manifestó en un comunicado.

ama (efe, afp, Revista Semana, El Tiempo, El Nuevo Siglo, El Espectador, Noticias Caracol, W Radio)

