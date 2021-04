Gobierno de Biden advierte a Rusia: habrá "consecuencias" si actúa "agresivamente" en Ucrania

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, advirtió en una entrevista este domingo (11.04.2021) que habrá "consecuencias" si Rusia actúa "agresivamente" contra Ucrania, mientras crece la preocupación por el aumento de tropas rusas en la frontera de la antigua república soviética.

"Me preocupan mucho las acciones de Rusia en las fronteras de Ucrania", dijo Blinken a la cadena NBC sobre el despliegue militar en la región. "Por eso estamos en contacto y coordinación muy estrecha con nuestros aliados y socios en Europa. Todos compartimos esa preocupación", sentenció.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, "ha sido muy claro al respecto", continuó el funcionario, "si Rusia actúa de forma imprudente o agresiva, habrá costos, habrá consecuencias", añadió Blinken, sin precisar en qué consistirían esas medidas.

Tensiones en aumento por presencia de tropas rusas en frontera con Ucrania

En las últimas semanas se han intensificado los combates entre el ejército ucraniano y los separatistas prorrusos en el este del país, y las señales de un aumento de las tropas rusas en la región hacen temer que se produzca una escalada en el conflicto.

Ucrania ha acusado a Rusia de acumular miles de efectivos militares en sus fronteras del norte y del este, así como en la península de Crimea, anexada por Moscú en 2014 y que sigue siendo reconocida como parte de Ucrania por la ONU.

El Kremlin, que no ha negado los movimientos de sus tropas, aseguró este domingo que no busca una guerra con Ucrania, pero que "no permanecerá indiferente" a la suerte de los rusoparlantes que viven en la región desgarrada por el conflicto.

La Casa Blanca dijo esta semana que el número actual de tropas rusas en la frontera con Ucrania es mayor que en cualquier momento desde 2014.

