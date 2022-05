Conciencia Sur: Las transnacionales y la burguesía rentista

Como consecuencia de la globalización, la burguesía latinoamericana ya no emprende, porque no puede competir, dice "Pepe" Mujica en una nueva entrega de su videocolumna exclusiva para DW. El expresidente de Uruguay considera que la ascención de las transnacionales, aunque no es nueva, implica hoy pérdida de soberanía.