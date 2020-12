Gitanjali Rao, la joven científica elegida como la "Niña del Año" por la revista Time

La revista estadounidense Time ha nombrado a la científica e inventora de 15 años, Gitanjali Rao, como la "Niña del Año", título que la joven pretende utilizar para inspirar a otros para "resolver los problemas del mundo".

Dentro de sus creaciones revolucionarias, Gitanjali inventó un dispositivo que permite identificar la presencia de plomo en el agua y una aplicación móvil que detecta el "ciberacoso" (amenazas o intimidación a través de Internet).

Su lema es sencillo y directo: "Si yo puedo, tú puedes, todos podemos", según dijo en una entrevista publicada por la revista, donde la joven admite que tiene la apariencia "típica científica", ya que todos los científicos que ella ve en televisión son siempre "hombres blancos y viejos".

Durante la entrevista, guiada por la actriz Angelina Jolie, la adolescente afirma que hay muchos problemas que necesitan ser resueltos, aunque su objetivo ya no es solo tratar de encontrar soluciones para estos, sino que inspirar a otros jóvenes a hacer lo que ella está haciendo.

"Mi objetivo ha cambiado, realmente, y no solo es crear mis propios instrumentos para solventar los problemas del mundo, sino también inspirar a los demás para que hagan lo mismo. Porque, por mi propia experiencia, no es fácil cuando no ves a otros que sean como tú", señaló Rao.

Los desafíos de una nueva generación

Gitanjali Rao, nacida en la ciudad de Denver, en el estado de Colorado, alertó sobre los desafíos que su generación enfrenta, combatiendo, simultáneamente, problemas nuevos y antiguos: "Nuestra generación enfrenta muchas preguntas que jamás se habían hecho. Pero, al mismo tiempo, nos enfrentamos a problemas viejos que aún existen", declaró a Time.

"Estamos aquí en medio de una nueva pandemia global, y todavía nos enfrentamos a problemas de derechos humanos. Hay problemas que no creamos pero que ahora tenemos que resolver, como el cambio climático y el ciberacoso, con la introducción de tecnología", agregó.

Su nominación por la revista Time es el premio más reciente de la adolescente, quien anteriormente ya había sido considerada como la "mejor científica joven de Estados Unidos" por inventar un test rápido y de bajo costo capaz de detectar la presencia de plomo en el agua.

La revista Time, que comenzó con su categoría "Hombre del Año" en 1927, elige en la actualidad a la Personalidad del Año. El año pasado, la activista sueca Greta Thunberg, que inspiró a miles de jóvenes y adultos para luchar contra el cambio climático, fue elegida por la revista como la Personalidad el Año 2019 y se convirtió en la persona más joven en recibir ese reconocimiento.

Según Time, la introducción del premio a "Niños del Año" pretende convertirse en un "barómetro de los líderes en ascenso de la generación más joven de EE. UU.". Se espera que la revista anuncie la Personalidad del Año 2020 la próxima semana.

JU (bbc.com, excelsior.com.mx, theguardian.com, spiegel.de)