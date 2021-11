Get Back: se cumplen 20 años del fallecimiento de George Harrison

Cantante, productor, multiinstrumentista y guitarrista de The Beatles. Quien fuera el más joven del cuarteto de Liverpool falleció a causa de cáncer de pulmón hace exactamente dos décadas. A pesar de los tratamientos en Suiza y Nueva York, el legendario músico dijo adiós a los 58 años un 29 de noviembre de 2001.

Era el más joven de la mítica alineación John, Paul, George y Ringo, nacido el 25 de febrero de 1943 en Liverpool, Inglaterra. De hecho, entre las múltiples anécdotas en torno a la legendaria banda británica, se sabe que durante los primeros pasos musicales con The Bealtes en Hamburgo, el joven George se escondía en algún rincón cuando la policía pasaba por la noche, esto para no ser deportado por ser menor de edad.

El genio de Harrison

Sin lugar a dudas, la dupla Lennon-McCartney tuvo los argumentos creativos para eclipsar a cualquier par que se le asemejara, dentro y fuera del grupo. No obstante, George supo encontrar la forma de convertirse en el guitarrista principal del cuarteto, y sus solos de guitarra son por igual luces que alumbran la carrera musical de una de las bandas más populares y respetadas del siglo pasado.

En el plano de la composición, el genio de George Harrison vive en maravillas tales como Something, While my guitar gently weeps, o Here comes the sun, temas que dejaron un legado de su grandioso talento para componer y carácter romántico, un reflejo de su vida personal en torno a personajes como Pattie Boyd, su primera esposa.

Asimismo, pocas catarsis trascienden tanto en el plano artístico como el idilio que germinó de la conexión filosófica que los Beatles hallaron en la India en 1968, de la cual George Harrison fue seminal. Su estrecha relación con el satiriza Ravi Shankar fue clave para interpretar la fascinación del grupo británico por la espiritualidad del país asiático. Una etapa de experimentación con la cual Harrison enriqueció su música para así romper los cánones del rock psicodélico.

George Harrison y Ravi Shankar en 1971

Estrenan primera parte del documental "The Beatles: Get Back”

La primera parte del magno documental "The Beatles: Get Back", en el que el director Peter Jackson pretende dar la visión más "honesta" que se ha conocido hasta ahora de la banda, se estrenó el pasaso 25 de noviembre en Disney+.

En la nueva grabación Jackson ofrece imágenes inéditas que matizan la idea de que la reunión de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr para grabar su último álbum, "Let It Be" en enero de 1969 fuera el principio del fin de la banda, como ha pasado a la historia.

The Beatles durante los días de "Let it Be"

En total la docuserie tendrá más de seis horas de duración cuando estén publicados en la plataforma de pago los tres episodios de los que consta, el segundo publicado el viernes 26 de noviembre, y el tercero el sábado 27.

Lo que Jackson viene a mostrar, tras acceder a más de 60 horas inéditas de metraje (la banda invitó a un equipo de televisión a aquellas sesiones), y 150 horas de grabación de audio, es que el documental "Let It Be", estrenado en enero de 1970, un mes después de que anunciaran su ruptura, ha marcado el recuerdo histórico del final de The Beatles.

ee (efe/afp)