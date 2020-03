Gestión del coronavirus en España: errores mortales

Todos los medios de Alemania, tanto prensa escrita, como radio y televisión, se hacen eco de las cifras de muertos por coronavirus en España. El miércoles 25 de marzo de 2020, el país se situó en el segundo del mundo con mayor mortalidad por esta causa. Con 3.434 víctimas, solo Italia supera a España en el número absoluto de decesos.

"Hay una epidemia de miedo" más significativa que el virus

Martin Dahms escribe para el Frankfurter Rundschau un artículo de opinión sobre los errores del gobierno liderado por Pedro Sánchez y la tardía puesta en marcha de medidas contundentes:

"Tras el brote en China, algunos quisieron reconocer la amenaza para Europa y otros no. De los seis consejeros científicos del Gobierno español, tres minimizaron el peligro durante mucho tiempo. 'Hay una epidemia de miedo, probablemente más importante que la de coronavirus, dijo a principios de febrero la epidemióloga Hermelinda Vanaclocha'.

Equivocarse es humano, pero, en este caso, también mortal. Seguir escuchando a esos tres consejeros es tan sensato como darle la gestión del medioambiente a un negacionista del cambio climático. El Gobierno español ha ido hasta ahora siempre un par de días por detrás de la epidemia. A estas alturas, debería saber qué tarea tienen que desempeñar las voces tranquilizadoras de sus consejeros: cerrar la boca".

"España deberá preguntarse cómo pudo ocurrir algo así"

Por su parte, Klaus-Dieter Frankenberger, comenta para el Frankfurter Allgemeine Zeitung la noticia de los ancianos hallados muertos por el ejército en las residencias para la tercera edad donde vivían:

"Miles de médicos y sanitarios han resultado infectados. La situación en las residencias de ancianos es dramática. De momento, poco cambiará en ese sentido. Y, sin embargo, la noticia de que el ejército descubrió a muchos residentes de la tercera edad muertos en sus camas de cuidado es la peor de todas las que hemos conocido hasta ahora. No debemos hacer un juicio precipitado y menos desde la lejanía. Pero, aparentemente, se han producido fallos muy graves, y no desde hace poco tiempo. Alguien será responsable de estos errores que han tenido muchas muertes como consecuencia. Y seguramente no será el personal de cuidados, sobrepasado de trabajo, motivo por el que viene quejándose desde hace tiempo.

El Gobierno español puso bajo control especial las residencias de ancianos y dictó medidas drásticas que seguirán en vigor durante varias semanas más. Cuando la crisis del coronavirus esté superada, España deberá preguntarse cómo pudo ocurrir algo así y cómo pudo permitirse que en un país moderno pudieran darse tales circunstancias indignas, incluso letales. Esas circunstancias suponen una causa moral y política".

(rr)

